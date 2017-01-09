На участки ГК "Город" в Каменке заключили предварительные договоры продажи

Холдинговая компания "Эра" заключила предварительные договоры продажи нескольких участков в Каменке, ранее принадлежавших ГК "Город". Сделки по приобретению участков на Глухарской улице, на которые месяц назад не нашлось покупателей, заключат до конца января, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по строительству Петербурга.

Сообщается, что речь идет о четырех наделах из восьми, общая стоимость которых составляет 5,3 млрд рублей. Вырученные деньги планируют направить на завершение трех долгостроев ГК "Город".

По мнению дольщиков ГК "Город", средства от продажи участков в итоге не будут направлены на достройку ЖК. Почти миллиард рублей необходимо отдать банку "Санкт-Петербург" за выданный кредит, еще один миллиард — на долги перед подрядчиком"Проммонолит", а 1,8 млрд рулей необходимо отдать за аренду земли и подключение коммуникаций.

В настоящее время банк "Санкт-Петербург" из обещанных трех миллиардов рублей выделил лишь один. Также сейчас невозможно получить деньги от продажи оставшихся квартир в жилищных комплексах, так как недвижимость арестована в рамках дела братьев Ванчуговых, которые находятся под арестом.

Завтра, 10 января, дольщики ГК "Город" собираются устроить массовую подачу писем в правительство Петербурга с требованием ускорить финансирование строек.

В настоящее время ЖК "Ленинский парк" планируют сдать в марте 2017 года, ЖК "Прибалтийский" — в сентябре 2017 - марте 2018 года, их строят на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. ЖК "Морская звезда", расположенный на улице Оптиков, собираются достроить к июлю 2018 года.