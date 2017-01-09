За новогодние каникулы в Петербурге сдали 130 литров крови.
Всего на праздничных выходных пункты переливания принимали доноров с 3 по 7 января. За эти дни в отделения пришли 350 человек, из которых кровь сдали 287 человек. После соответствующих проверок кровь была направлена на помощь в лечении пациентов городских медучреждений.
Донором в России может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг. Чтобы сдать кровь, необходим только паспорт. Рекомендуется за двое суток до донации воздержаться от употребления спиртных напитков.
Узнать подробнее о сдачи крови можно на официальном сайте Фонда доноров.
В новогодние каникулы петербуржцы сдали 130 литров крови
© Фото: medloger.ru
В праздники станции переливания работали пять дней.
За новогодние каникулы в Петербурге сдали 130 литров крови.
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