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В первый рабочий день года Петербург убирают более семи тысяч дворников

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© Фото: usolie.info
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    Всего с начала 2017 года вывезли 30 тыс. кубометров снега, которого с начала зимнего сезона было около 1 млн 200. тыс. кубометров.

    На уборку дворов Петербурга в первый рабочий день вышли более семи тысяч дворников. Им помогают 552 единицы уборочной техники, сообщается на сайте администрации Петербурга. Улицы города при этом убирают более 600 единиц техники.

    Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский заявил, что уборка петербургских улиц в период каникул не прекращалась. После новогодней ночи была оперативно убрана Дворцовая плошадь, а к Рождеству подготовили подъездные пути к храмам. За время каникул из города вывезено около 290 тонн мусора (в прошлом году за тот же период – около 200 тонн).

    Всего с начала 2017 года было убрано 30 тыс. кубометров снега, а всего с начала зимнего сезона — около 1 млн 200. тыс. кубометров. Это столько же, как за весь сезон 2014-2015, при том, что экватор нынешней зимы еще не перейден. С ноября на улицы Петербурга выпало около 125 см осадков (за прошлый сезон – 98 см, позапрошлой зимой – 96 см).

    При этом первые проверки качества уборки в этом году сотрудники Жилищного комитета провели уже 2 января. Специалисты обследовали 85 адресов в пяти районах города, замечания были сделаны лишь по 11 адресам.

     

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