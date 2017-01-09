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Обновленную перехватывающую парковку открыли у "Ладожской"

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© Фото: gov.spb.ru

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Она была закрыта на четыре месяца для реконструкции.

У станции метро "Ладожская" открыли для водителей перехватывающую парковку. Ее реконструировали с сентября 2016 года.

За несколько месяцев на парковке, расположенной у дома № 65 по Заневскому проспекту, установили систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Работы проводило ООО "ШТРИХ-М СПб", с которым контракт заключило СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Читайте по теме: Зачем нужны перехватывающие парковки и есть ли в них толк в Петербурге

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