Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить программы капремонта

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить соблюдение законодательства при составлении региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля сегодня, 4 января.

Проверка будет касаться в том числе программ, из которых финансируется ремонт домов с высокой степенью физического износа и объектов культурного наследия.

Ответственным за исполнение поручения назначен Генеральный прокурор Юрий Чайка, он должен представить свой доклад до 1 октября 2017 года.

Для исполнения поручения Владимир Путин также поручил правительству РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева до 1 сентября 2017 года наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью размеров устанавливаемых взносов на капремонт в многоквартирных домах, а также за реализацией региональных программ капитального ремонта.

В начале декабря 2016 года в Смольном был утвержден план капремонта на 2017, 2018 и 2019 годы. За три года предусмотрен капитальный ремонт в 5521 домах города на общую сумму более 32 млрд рублей.

В частности, за 2017 год в комитете планируют отремонтировать или заменить 617 лифтов в 235 домах, ремонт 264 фасадов, 340 крыш, устранение аварийности строительных конструкций в 159 домах, ремонт внутридомовых инженерных систем более чем в 300 домах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за проведения чемпионата мира по футболу сдвинуты сроки капитального ремонта ряда домов, которые находятся по маршруту болельщиков до "Зенит-арены". Первыми в 2017 году восстановлению будут подлежать дома в центре города и на Крестовском острове, а не те здания, которые давно нуждаются в реставрации.