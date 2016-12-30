Госдума поддержала идею учреждения награды в честь Доктора Лизы

Государственная дума РФ поддержала идею учредить госнаграду имени Елизаветы Глинки для людей, занимающихся благотворительностью.

Заместитель председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что таких людей, как Глинка — мало.

"Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью. Мне представляется это правильным", — передает m24.ru слова Тарасенко.

Ранее в интернете появилась петиция с инициативой учредить государственную премию имени Глинки. За пять дней ее подписали почти 138 тыс. человек.

Известно, что в честь Доктора Лизы назовут Республиканскую детскую клиническую больницу в Грозном и Центр паллиативной помощи в Екатеринбурге.

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