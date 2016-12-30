В "Яндекс.Почте" можно отправить себе новогоднее письмо в будущее

"Яндекс" создал сервис, с помощью которого пользователи могут написать себе новогодние пожелания и отправить их в будущее.

На специальной странице "Яндекс.Почты" есть возможность написать себе пожелания, которые можно будет увидеть перед следующим Новым годом. Для этого нужно зайти на собственную почту и в правом верхнем углу нажать на значок "Новогоднее". Откроется окно, в котором можно указать все свои желания и мечты.

Через год отправленное письмо придет на почту, чтобы пользователи проверили, все ли получилось исполнить.

Ранее "Яндекс" в честь 150-летия полной публикации толкового словаря Даля представил спецпроект с исследованиями употребления слов из словаря и тест по значениям слов.