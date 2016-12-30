Питомцам "Республики кошек" подготовили новогоднее меню

Для питомцев "Республики кошек" подготовили новогоднее меню. Животных угостят их любимым лакомством — паштетом. Для праздников пространство "Республики" украсили специальными елками, которые кошки не смогут опрокинуть.

Руководитель котокафе Анна Кондратьева рассказала, что в скором времени будет избран второй президент "Республики кошек". Это связано с недавним открытием второго филиала необычного кафе, которое появилось на Литейном проспекте, 60, сообщает "Радио Балтика".

Нынешний президент двух "Республик" эрмитажный кот Валлен Деламот выступит с новогодним поздравлением перед подданными "Республики когек".

Кроме того, Кондратьева рассказала, что в январе в "Республику кошек" заедут 20 новых питомцев.