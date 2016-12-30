Московские ученые разработали препарат, который позволяет спасти печень от воздействия алкоголя и других токсических веществ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Алексея Люндупа, руководителя отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова.
По словам ученого, его коллеги из отдела регенеративной хирургии смогли создать природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка. При исследовании использовались самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Пептидный препарат смог сохранить жизнь таким животным. Их печень начинает восстанавливаться, что позволяет животным выжить.
В первую очередь новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. Это в основном опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Также препарат будут применять при диффузных токсических поражениях. Речь идет о гепатитах, а также об алкогольных интоксикациях, при которых печень сильно повреждается.
Использовать препарат для самых тяжелых случаев повреждения печени будут в инъекционной форме. Для менее критических случаев будет создана таблетка. Люндуп заявил, что появление таких капсул ожидается в течение 3-5 лет, при это стоимость будет доступной для населения страны.
В Москве разработали препарат для спасения печени от вреда алкоголя
© Фото: advbldg4.com
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Препарат будет применяться для диффузных токсических поражениях печени и борьбы с печеночной недостаточностью при операциях.
Московские ученые разработали препарат, который позволяет спасти печень от воздействия алкоголя и других токсических веществ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Алексея Люндупа, руководителя отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова.
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