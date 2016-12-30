Картина дня: "Зенит-арена", Трамп и глава порта Усть-Луга

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало разрешение Госстройнадзора ввести "Зенит-арену" в эксплуатацию. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Деловой Петербург" в 15:30, "Агенство бизнес новостей" в 15:30, "Мой Район" в 15:55.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что Госстройнадзор 29 декабря выдал разрешение на ввод "Зенит-арены" в эксплуатацию. Губернатор поблагодарил генподрядчика, компанию "Метрострой", и строителей.

"Это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг", - заявил Полтавченко во время посещения арены.

Строителей также поздравил вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Сегодня получено соответствующее разрешение на ввод стадиона, строительство закончено. Можно тех, кто трудился на стадионе, поздравить с этим событием. Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов", - отметил Мутко.

Смольный рассчитывает оформить документацию и право собственности на арену в феврале, а после этого – передать стадион в управление клуба "Зенит" по концессии.

Госстройнадзор ввел объект после выдачи заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам, выданного Ростехнадзором. Разрешение выдано для основного здания "Зенит-арены".

Вместе с тем, 22 декабря Госстройнадзор продлил до 31 марта разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене. Все работы на "Зенит-арене" будут закончены лишь к 1 мая.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, предположительно "Зенит" сыграет с "Тереком". Каким образом пройдет матч на незаконченном стадионе, не уточняется.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало заявление Трампа о том, что США следует заняться своей жизнью вместо санкций против РФ.

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что Штатам "следует заняться своей жизнью" вместо призывов ввести санкции в отношении России из-за "хакерских атак".

По мнению Трампа, "компьютеры сильно усложнили нашу жизнь", сообщает Reuters. Избранный президент добавил, что "компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит".

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Дональд Трамп также заявил, что он не знает о заявлениях сенатора Линдси Грэма о том, что Россию ждет ужесточение санкций из-за "хакерских атак".

"У нас есть скорость. У нас есть много другого, но я не уверен, что у нас есть та безопасность, в которой мы нуждаемся. Я еще не говорил с сенаторами, однако я определенно сделаю это через какое-то время."

Перед выборами президента США, которые прошли в минувшем ноябре, сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма и документы окружения Хиллари Клинтон, одного из кандидатов в президенты. Информация была украдена хакерами, США позднее стали обвинять Кремль в попытке повлиять на исход голосования.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США введут новые санкции в отношении РФ из-за "вмешательства в выборы" президента Соединенных Штатов уже 29 декабря.

В конце октября 2016 года госсекретарь США Джон Керри заявил, что Евросоюз убедился в продлении антироссийских санкций после того, как Россия посредством хакерских атак якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в Штатах.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что главе порта Усть-Луга Израйлиту предъявлено обвинение в хищении 1,5 млрд рублей.

Арестованному председателю совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерию Израйлиту предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Израйлит, который также является президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает "Фонтанка.ру". По данным следствия, эти средства ушли через "Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию". Предполагается, деньги были похищены путем завышения смет и вывода денег через подставные компании в офшоры Виргинских островов.

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Накануне, 28 декабря, сотрудники ФСБ провели у бизнесмена обыски в особняке Всеволожского районе и штаб-квартире ОАО "Компания Усть-Луга" на Шпалерной улице. Сообщается, что ФСБ занимается оперативным сопровождением дела, которое возбудил Следственный комитет на основе собранных чекистами данных.

Позднее Израйлит был арестован Дзержинским судом Петербурга по ходатайству Следственной службы УФС по Петербургу и Ленинградской области. Он пробудет в СИЗО до 21 января 2017 года.

В прошлом Валерий Израйлит три раза сидел в тюрьме — в 1983 году за незаконные валютные операции, в 1987 году за случайный наезд с отягчающими обстоятельствами и в 1991 году за контрабанду.

Следователи еще в 2015 году заочно арестовали и объявили в международный розыск петербуржца Александра Зарецкого, который считается соучастником хищения 1,5 млрд рублей. Именно Зарецкий является главой "Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании".

Директор по внешним связям организации ОАО "Компания Усть-Луга" Татьяна Паук заявила, что о задержании и аресте Израйлита в компании узнали из СМИ.

"На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем", — отметила Паук.

Представитель ОАО "Компания Усть-Луга" добавила, что операционная деятельность организации осуществлялась в штатном режиме, а многие сотрудники даже не знали о следственных мероприятиях на верхнем этаже офиса.

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Петербургский Дневник" и "Деловой Петербург".