Исследование: Допинг-скандал стал самым заметным событием 2016 года в российских СМИ

Компания "Медиология", которая проводит исследования в области СМИ, сделала список главных событий 2016 года. Рейтинг составлялся по сумме заметности сообщений, которая зависит от различных факторов, в том числе от полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.

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На первое место попал допинговый скандал в российском спорте. Вторым наиболее заметным событием стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Попытка военного переворота в Турции оказалась на третьем месте. Замкнули первую пятерку Brexit, голосование граждан Великобритании за выход из Европейского союза, и военные действия в Сирии.

В первую десятку также вошли крушение самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи, выступление сборной России на Олимпиаде в Рио, чемпионат Европы по футболу во Франции, теракт в Ницце и выборы в Государственную думу седьмого созыва.

Также в топ-15 оказались крушение Boeing в Ростове-на-Дону, гибель детей на озере в Карелии, теракт в Брюсселе, катастрофа пассажирского лайнера EgyptAir в Средиземном море и убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

Всего "Медиалогия" изучила около 37 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.