Ученые: К последней минуте 2016 года прибавится дополнительная секунда

Специалисты Международной службы вращения Земли (IERS) прибавят к последней минуте 2016 года дополнительную секунду. Об этом сообщается на сайте IERS.

Координационная (високосная) секунда поможет согласовать шкалу UT1 (универсальное время) с UTC (всемирное координированное время), которое используется в качестве стандарта времени для часовых поясов и шкалы.

Это связано с замедлением скорости вращения Земли, из-за чего растет разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени.

В субботу, 31 декабря, после 23:59:59 наступит 23.59.60, и лишь затем будет 1 января 2017, 00:00:00. Високосные секунды добавляются в конце декабря или июня. IERS принимается решение об этом каждые полгода. За последние десятилетия ученые добавляли по одной секунде в год. В прошлый раз это было сделано 30 июня 2015 года.