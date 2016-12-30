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Ученые: К последней минуте 2016 года прибавится дополнительная секунда

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© Фото: gundemavrasya.com

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В прошлый раз это было сделано 30 июня 2015 года.

Специалисты Международной службы вращения Земли (IERS) прибавят к последней минуте 2016 года дополнительную секунду. Об этом сообщается на сайте IERS.

Координационная (високосная) секунда поможет согласовать шкалу UT1 (универсальное время) с UTC (всемирное координированное время), которое используется в качестве стандарта времени для часовых поясов и шкалы.

Это связано с замедлением скорости вращения Земли, из-за чего растет разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени.

В субботу, 31 декабря, после 23:59:59 наступит 23.59.60, и лишь затем будет 1 января 2017, 00:00:00. Високосные секунды добавляются в конце декабря или июня. IERS принимается решение об этом каждые полгода. За последние десятилетия ученые добавляли по одной секунде в год. В прошлый раз это было сделано 30 июня 2015 года.

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