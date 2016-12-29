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В Пулково 11 самолетов улетят с опозданием

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© Фото: abnews.ru

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В частности, самолет в Нижний Новгород оправится на 5,5 часов позднее из-за неисправности самолета.

Самолет из Петербурга в Нижний Новгород вылетит с более чем пятичасовым опозданием.

Рейс UT-644 авиакомпании "ЮТэйр" должен был отправиться сегодня, 29 декабря, в 10:00, однако вылет был перенесен из-за технической неисправности лайнера, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на компанию.

Пассажиров отправят в Нижний Новгород на резервном самолете. В настоящее время, согласно онлайн-табло Пулково, запланирован на 16:00.

Пассажирам, ожидавшим резервный борт, было предоставлено горячее питание и напитки.

На онлайн-табло Пулково также сообщается о задержке нескольких рейсов:

компании "Уральские авиалинии" в Калининград (вылет в 17:40 вместо 13:00);

компании "ЮТэйр" в Самару (вылет в 20:00 вместо 15:30);

компании Air France в Париж (вылет в 16:00 вместо 15:35);

компании "Нордавиа" в Самару (вылет в 20:10 вместо 15:45);

компании "Глобус" в Москву (вылет в 19:20 вместо 17:35);

компании "Уральские авиалинии" в Москву (вылет в 19:30 вместо 18:00);

компании "АЗУР эйр" на Гоа (вылет в 19:40 вместо 18:10);

компании KLM в Амстердам (вылет в 20:35 вместо 18:30);

компании "Уральские авиалинии" в Худжанд (вылет в 20:30 вместо 19:00);

компании "Нордавиа" в Мурманск (вылет в 02:00 30 декабря вместо 22:25 29 декабря);

Рейс в Москву компании "Аэрофлот", назначенный на 22:40, был отменен.

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