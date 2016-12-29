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Набережная Фонтанки от Итальянской до Инженерной открылась после ремонта

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набережная реки Фонтанки
© Фото: fotokto.ru

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Работы завершились на девять месяцев раньше запланированного.

Участок набережной Фонтанки от Итальянской улицы до Инженерной улицы открыли для движения транспорта. Ремонтные работы завершились на девять месяцев раньше запланированного, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт начался еще в июле 2015 года. Работы стоимостью 350 млн рублей проводил "Геоизол" по заказу Дирекции транспортного строительства.

Предполагалось, что работы завершатся в сентябре 2017 года, но подрядчик пересмотрел производственный график и использовал больше техники.

В настоящее время на участке Фонтанки уже нанесена разметка и подключены светофоры.

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