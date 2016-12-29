В Петербурге 29 декабря ожидается штормовой ветер

В Петербурге 29 декабря будет облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Местами слабый гололед.

Ветер ночью северо-западный, западный 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 7-12 м/с. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает горожан об усилении ветра в прибрежных районах города, где ветер сегодня достигнет 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градусов.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться. Магнитное поле спокойное.

Восход – 10:01, закат – 16:00.