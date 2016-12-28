  • 29 Декабрь 2016
USD 29.12.2016 60.6669 -0.1918
USD ММВБ 23:17 60.27250  
EUR 29.12.2016 63.4879 -0.0851
EUR ММВБ 23:17 62.7320  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Картина дня: "Зенит", "черные ящики" Ту-154 и согласование по Сирии

Автор:


© Фото: uv-kurier.ru

Темы дня

Кто может стать новым игроком "Зенита", сколько нашли бортовых самописцев упавшего Ту-154 и какой план согласовали Россия и Турция по Сирии.

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало возможный переход Самариса из "Бенфики" в "Зенит". Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Деловой Петербург" в 13:50, "Фонтанка.ру" в 14:20, "Телеграф" в 14:45.

Полузащитник португальской "Бенфики" Андреас Самарис может перейти в "Зенит". Клубы уже начали переговоры, сообщает портал Zerozero.pt.

Возможность перехода 27-летнего греческого игрока в петербургскую команду обсуждалась еще минувшим летом, однако переход полузащитника сорвался.

Самарис редко играет в "Бенфике", в текущем сезоне он сыграл лишь в шести матчах. До португальского клуба он выступал за греческие команды.

В национальной сборной Греции Самарис сыграл 25 матчей и забил один гол.

В середине декабря "Зенит" подписал контракт с 24-летним бразильским полузащитником Эрнани.

Сейчас "Зенита" и тренерский штаб сейчас находятся в зимнем отпуске. Сине-бело-голубые снова соберутся на сборы девятого января 2017 года. Команда подготовится к возобновлению сезона в ОАЭ, Испании и Турции.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стала информация о том, что с места крушения Ту-154 подняли второй "черный ящик".

Водолазы подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом заявили в министерстве обороны РФ. МЧС опубликовало видео работы водолазов на месте крушения самолета.

Всего на борту Ту-154 было три "черных ящика". Первый из них был поднят на поверхность утром 27 декабря и отправлен для расшифровки в Москву. Вечером того же дня были обнаружены еще два "черных ящика".

По данным "Интерфакса", специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ "черного ящика" подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и "сваливанию" самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Читать также:

Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 11:00, "Деловой Петербург" в 11:15, "Санкт-Петербург.ру" в 11:55.

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. В ближайшее время он будет предложен участникам сирийского конфликта.

Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на осведомленные источники.

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии должно стать прекращение огня на всей территории страны.

В качестве возможной площадки для согласования деталей перемирия называлась Астана. При этом США не будут участвовать в переговорах, но Вашингтон поддержал попытки согласовать условия перемирия.

Ранее режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре 2016 года. Вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Петербургский Дневник" и "Деловой Петербург".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой