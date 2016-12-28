Картина дня: "Зенит", "черные ящики" Ту-154 и согласование по Сирии

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало возможный переход Самариса из "Бенфики" в "Зенит". Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Деловой Петербург" в 13:50, "Фонтанка.ру" в 14:20, "Телеграф" в 14:45.

Полузащитник португальской "Бенфики" Андреас Самарис может перейти в "Зенит". Клубы уже начали переговоры, сообщает портал Zerozero.pt.

Возможность перехода 27-летнего греческого игрока в петербургскую команду обсуждалась еще минувшим летом, однако переход полузащитника сорвался.

Самарис редко играет в "Бенфике", в текущем сезоне он сыграл лишь в шести матчах. До португальского клуба он выступал за греческие команды.

В национальной сборной Греции Самарис сыграл 25 матчей и забил один гол.

В середине декабря "Зенит" подписал контракт с 24-летним бразильским полузащитником Эрнани.

Сейчас "Зенита" и тренерский штаб сейчас находятся в зимнем отпуске. Сине-бело-голубые снова соберутся на сборы девятого января 2017 года. Команда подготовится к возобновлению сезона в ОАЭ, Испании и Турции.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стала информация о том, что с места крушения Ту-154 подняли второй "черный ящик".

Водолазы подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом заявили в министерстве обороны РФ. МЧС опубликовало видео работы водолазов на месте крушения самолета.

Всего на борту Ту-154 было три "черных ящика". Первый из них был поднят на поверхность утром 27 декабря и отправлен для расшифровки в Москву. Вечером того же дня были обнаружены еще два "черных ящика".

По данным "Интерфакса", специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ "черного ящика" подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и "сваливанию" самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 11:00, "Деловой Петербург" в 11:15, "Санкт-Петербург.ру" в 11:55.

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. В ближайшее время он будет предложен участникам сирийского конфликта.

Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на осведомленные источники.

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии должно стать прекращение огня на всей территории страны.

В качестве возможной площадки для согласования деталей перемирия называлась Астана. При этом США не будут участвовать в переговорах, но Вашингтон поддержал попытки согласовать условия перемирия.

Ранее режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре 2016 года. Вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Петербургский Дневник" и "Деловой Петербург".