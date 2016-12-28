В Петербурге продают новогодние открытки для помощи бездомным кошкам

В Петербурге выпустили ограниченную серию благотворительных новогодних открыток. Прибыль с их продажи будет направлена бездомным кошкам-"экстрасенсам", ранее находившимся в одной из петербургских квартир.

Пара пенсионеров собирала на улицах Петербурга бездомных кошек. Мужчина и женщина считали, что животные обладают экстрасенсорными способностями и могут лечить болезни. У пары был большой долг по квартплате. Когда к ним пришли приставы, они удивились, что в небольшом помещении было 60 кошек, многие из которых были больны и нуждались в срочном лечении.

Волонтеры проекта "Лео_need" решили помочь этим животным. Сейчас около 30 кошек лечатся в стационаре. После выздоровления животных, у которых есть все необходимые прививки и паспорт, пристраивают в добрые руки.

На благотворительных открытках изображены кошки, которым помогали волонтеры. Это Кассандра, Амели, Лион, Арль, Жоржет и многие другие.

Купить открытки можно на сайте интернет-проекта "Зверопочта" или в некоторых магазинах Петербурга, список можно найти здесь. День с открыток будут направлены на закупку клеток и оплату долгов в ветеринарной клинике.

Фото: vk.com/green_leoneed