В интернете появилась петиция о создании госнаграды имени Доктора Лизы

В интернете появилась петиция с предложением учредить государственную награду имени Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, скончавшейся при крушении самолета Ту-154 в Черном море.

В обращении, направленном президенту России Владимиру Путину, сказано, что награду можно присуждать "за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов".

За два дня петицию на портале change.org подписали более 23 тыс. человек.

Елизавета Глинка (Доктор Лиза), врач по образованию, занималась благотворительной деятельностью. Глинка являлась главой и основателем фонда "Справедливая помощь", который оказывает материальную поддержку и врачебную помощь бездомным, умирающим больным, пенсионерам и инвалидам. Также Доктор Лиза была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В начале декабря 2016 года Глинка получила Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения награды, которая прошла 7 декабря в Кремле, она сказала, что "мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми". Доктор Лиза добавила, что она "знает, о чем говорит".

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Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море у берегов Сочи 25 декабря. Связь с самолетом пропала через две минуты после вылета с аэропорта Адлера.

На борту лайнера было 92 человека, кроме Глинки на нем летели 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять журналистов. При крушении никто не выжил.

В настоящее время продолжается поисковая операция и устанавливаются причины катастрофы. Изучение "черного ящика" Ту-154 указало на ошибку пилотирования.