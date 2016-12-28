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Дорогу до "Крестов-2" начнут строить до решения суда по запрету УФАС

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© Фото: sites.wrk.ru

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Ранее УФАС отменило итог конкурса на реконструкцию Оборонной улицы, но с подрядчиком все равно заключили контракт.

Дирекция транспортного строительства заключила контракт с ЗАО "АБЗ-Дорстрой" на строительство дороги к тюрьме "Кресты-2", несмотря на запрет УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги конкурса на реконструкцию Оборонной улицы в Колпино, который выиграл "АБЗ-Дорстрой", в декабре 2016 года. Дирекция при выборе подрядчика провела вместо электронного аукциона конкурс с ограниченным участием. Такая закупка позволяет определить победителя на основании дополнительных, не связанных с ценой, критериев. По мнению юристов, это позволяет выбирать "нужных" подрядчиков.

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обжаловал решение УФАС. Действие предписания антимонопольщиков временно приостановлено, что позволило заключить контракт, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на КРТИ. ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступит к работам еще до принятия окончательного решения судом.

В случае, если суд согласится с УФАС, договор будет расторгнут, выполненные работы оплатят по факту, а конкурс на строительство объявят на новых условиях. В КРТИ добавили, что в этом случае они дальше планируют судиться с УФАС.

По контракту на реконструкцию Оборонной улицы необходимо отремонтировать участок от Заводского проспекта до Лагерного шоссе. Кроме того, предусмотрено строительство моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Стоимость контракта составляет 3,956 млрд рублей, при этом более 400 млн планируется до конца 2016 года направить на разработку документации, подготовку территории, земляные и другие работы.

Рабочую документацию необходимо подготовить до 31 мая 2018 года, а дорогу завершить до 31 октября 2019 года.

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