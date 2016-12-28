За 2016 год петербургский Госстройнадзор выдал рекордное число разрешений на строительство

Госстройнадзор Петербурга подвел итоги уходящего года. Количество выданных разрешений на строительство жилых объектов в уходящем году стало рекордным за последние пять лет. В прошлом году было выдано 112 разрешений, тогда как в этом — 167. При этом за 2016 год в службу поступило 1247 заявлений на выдачу разрешений на строительство.

За 2016 год застройщики подали 813 заявлений на продление разрешений на строительство. Год назад это число было на 100 меньше.

Служба отметила сокращение количества нарушений в области строительства. Число нарушений требований технических регламентов и проектной документации за два года снизилось с 820 до 663. Случаи строительства объектов без соответствующего разрешения за тот же период сократились с 70 до 29, а случаев эксплуатации объектов без разрешения на ввод стало меньше на 58 (89 в 2015, 31 в 2016).

В текущем году Госстройнадзор предъявил 38 исков о сносе самовольных построек. Было возбуждено 10 исполнительных производств по делам о сносе самовольных построек. Проводится проверка в отношении 203 объектов, обладающих признаками самовольной постройки.

На этапе ввода в эксплуатацию социальных объектов за девять месяцев 2016 года было выявлено 51 нарушение нормативных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. Эти нарушения застройщиками были устранены.

Также Госстройнадзор в ноябре выявил два объекта незаконного размещения отходов в Ленинградской области и несколько объектов капитального строительства в Петербурге, с которых отходы вывозили на нелегальные свалки.

Кроме того, служба обратилась в суд с четырьмя исками о приостановке деятельности застройщиков. Это касалось компаний, которые построили и незаконно эксплуатировали автозаправки на Шафировском проспекте, Софийской улице в поселке Петрославянка Колпинского района и на Левашовском шоссе в Сестрорецке. Еще один иск касался компании, построившей и незаконно эксплуатировавшей мойку на проспекте Металлистов.