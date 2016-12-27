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В Смольном составили рейтинги лучших школ Петербурга

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© Фото: pmg.ua

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Лишь пять школ города попали во все пять списков комитета по образованию.

Комитет по образованию Петербурга составил рейтинги лучших школ города. Всего в Смольном сделали пять списков: по результатам массового образования, по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся, по качеству условий ведения образовательной деятельности, по кадровому обеспечению и по качеству управления.

Из 295 школ Петербурга, которые вошли в списки, во все пять рейтингов попали лишь пять школ — лицей № 239, лицей № 30, Вторая Санкт-Петербургская гимназия, гимназия № 261 и академическая гимназия № 56. В четыре рейтинга вошли 19 школ, 44 школы — в три рейтинга, 66 — в два и 162 — в один.

По результатам массового образования, то есть по итогам государственных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по выбору, а также по отсутствию неудовлетворительных результатов обучения лидером стал президентский физико-математический лицей № 239. Вторую строчку занял губернаторский физико-математический лицей № 30, а на третью — физико-математический лицей № 366. Замкнули первую пятерку Аничков лицей и гимназия No 526.

Лицей № 239 стал лидером и в рейтинге высоких образовательных результатов и достижений обучающихся. В нем также учитываются результаты ЕГЭ, а также результаты региональных и всероссийских олимпиад. Лицей № 30 и здесь оказался вторым. Академическая гимназия № 56 заняла третье место, четвертым стал лицей № 533 (образовательный комплекс "Малая Охта"), на пятой строчке оказалась гимназия No 526.

В рейтинге качества условий ведения образовательной деятельности, то есть по материально-техническим условиям, лучшим стал Аничков лицей. На второй строчке уже в третьем списке подряд оказался лицей № 30. Третье место заняла школа № 655, четвертое — академическая гимназия № 56, а пятое — школа № 438. Лицей № 239 тут поделил 6-7 место со школой № 550.

По кадровому обеспечению, по количеству и квалификации педагогов, а также их наградам, первой стала академическая гимназия № 56, второй стала Вторая Санкт-Петербургская гимназия, а лицей № 239, лицей № 30 и гимназия № 528 разделили 3-5 место.

Лучшей по качеству управления стала академическая гимназия № 56. Вторая Санкт-Петербургская гимназия и лицей № 373 поделили 2-3 место, четвертым стал лицей № 239, а замкнула топ-5 школа № 169. При составлении этого рейтинга учитывали рейтинг инновационной деятельности, рейтинг образовательных организаций по квалификации руководителей и рейтинг по отсутствию предписаний и подтвердившихся жалоб.

По мнению организаторов рейтинга, их списки помогают родителям определиться с тем, в какую школу отдать ребенка.

 

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