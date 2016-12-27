Поклонская назвала слова Рынски о погибших журналистах НТВ "бесовщиной"

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская назвала слова светской обозревательницы Божены Рынски о погибших в крушении Ту-154 журналистах телеканала НТВ "бесовщиной".

"Это непозволительно так писать, говорить и думать не только для журналистов, но для нормальных вменяемых людей. Такие высказывания могут допустить люди, которые не в себе, это безумие, бесовщина. Крушение самолета — это общая боль, общая беда, горе, нельзя говорить о таком отношении, это страшно на самом деле, это большой грех", — передает ИА "Народные новости" слова Поклонской.

Также депутат Госдумы поддержала обращение члена Общественной палаты России Артема Кирьянова к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить слова Рынски.

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После крушения самолета Ту-154 25 декабря 2016 года Божена Рынска на своей странице в Facebook написала неоднозначный пост, в котором обрадовалась смерти сотрудников телеканала.

За два года до этого Рынска избила корреспондента канала, который пытался взять у нее интервью, и повредила съемочную аппаратуры. За это суд приговорил ее к году исправительных работ.

Слова светского обозревателя прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал слова Рынски "сумасшествием".

"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", — заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что жесткая реакция общественного мнения на высказывания Рынски "абсолютно понятна и оправдана".

В интернете появилась петиция с призывом лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить ее за пределы страны. За два дня ее подписали около 93 тыс. человек.

С призывом петиции согласился депутат государственной думы Виталий Милонов. На своей странице в фейсбуке он написал, что Рынску надо лишить гражданства и выслать из страны, а ее имущество "реализовать на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР".

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря в Черном море у берегов Сочи. На борту лайнеры было 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", а также врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В катастрофе никто не выжил. Позже на месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружили "черный ящик".