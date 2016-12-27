Полтавченко пообещал наказать всех, кто пытался "нагреть руки" на стройке "Зенит-арены"

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал наказать всех, кто пытался "нагреть руки" на строительстве "Зенит-арены". Градоначальник заявил, что наказание будет предусмотрено за любую попытку обмана, сообщает Piter.TV.

Полтавченко отметил, что его политика не содержит никакой круговой поруки, так что к ответственности, в том числе уголовной, привлекут каждого, кто путает государственное со своим. Глава Петербурга заявил, что каждый выявленный факт хищения он и его подчиненные передают в правоохранительные органы. Губернатор добавил, что такая система будет работать, пока он находится во главе города.

При строительстве стадиона на Крестовском острове, по словам Полтавченко, отслеживаются все финансовые потоки, за соблюдением порядка на объекте следят правоохранители и чиновники. Губернатор подчеркнул, что у него есть надежда на отсутствие серьезных нарушений на стройке "Зенит-арены". Тем не менее Полтавченко заявил, что стадион сдадут.

Накануне, 26 декабря, компания "Метрострой", генподрядчик строительства "Зенит-арены", заявила об окончании строительных работ на стадионе. Несмотря на это, вечером того же дня стало известно, что петербургский Ростехнадзор отказался выдать заключение о соответствии "Зенит-арены". Подробнее о том, что сейчас происходит на стадионе, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

Позднее появилась информация о том, что Смольный продлил контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как генподрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. При этом правительство Петербурга заключило с "Метростроем" еще один контракт на достройку стадиона, в рамках которого за дополнительные 950 млн рублей на стадионе установят системы безопасности и контроля доступа, проложат сети и отладят электронные приборы.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован на 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.