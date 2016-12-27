В Петербурге появилась остановка "Площадь братьев Стругацких". Таблички с соответствующей надписью появились на остановках общественного транспорта на бывшей безымянной площади на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы.

С данной инициативой выступал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, он же и сообщил о появлении остановки на своей странице во "ВКонтакте". Еще в 2014 году по его предложению безымянную площадь назвали в честь известных советских писателей-фантастов.

Ранее сообщалось, что остановка имени братьев Стругацких появится в январе 2017 года. Прежде она называлась "Московский проспект, 194".

Также депутаты ЗакСа просили установить в память писателей мемориальную доску на доме 4 по улице Победы, присвоить имя братьев Стругацких одной из библиотек в Московском районе и учредить литературную премию имени братьев Стругацких для лучших произведений в жанре фантастики.

Аркадий Стругацкий родился в 1925 году в Батуми, а умер в 1991 в Москве. Борис Стругацкий появился на свет в 1933 году в Ленинграде, а скончался в 2012 году в Петербурге.

Фото: vk.com/id2480895/Борис Вишневский