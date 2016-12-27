  • 27 Декабрь 2016
USD 28.12.2016 60.8587 -0.0497
USD ММВБ 15:17 62.04270  
EUR 28.12.2016 63.5730 -0.1555
EUR ММВБ 15:17 64.7610  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Владивостокский суд постановил уничтожить Библию из-за "пакета Яровой"

Автор:


© Фото: livejournal.com/miss_tramel

Темы дня

На нескольких десятках книг отсутствовала маркировка религиозной организации.

Мировой суд во Владивостоке постановил уничтожить 36 экземпляров Библии на русском языке и четыре на английском. Решение было принято из-за отсутствия маркировки религиозной организации, как того требует "антитеррористический" закон депутата Государственной думы Ирины Яровой, сообщает портал "Кредо.ру".

Читать также:

Что такое "пакет Яровой" и чем он грозит России

В суд обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылался на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации "Армия спасения".

Религиозную организацию суд оштрафовал на 30 тыс. рублей, это минимальный штраф по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ (выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных материалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).

Денис Синицкий на своей странице в фейсбуке опубликовал часть текста судебного решения, в котором содержится более подробный список литературы, подлежащей уничтожению.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой