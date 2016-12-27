Владивостокский суд постановил уничтожить Библию из-за "пакета Яровой"

Мировой суд во Владивостоке постановил уничтожить 36 экземпляров Библии на русском языке и четыре на английском. Решение было принято из-за отсутствия маркировки религиозной организации, как того требует "антитеррористический" закон депутата Государственной думы Ирины Яровой, сообщает портал "Кредо.ру".

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В суд обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылался на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации "Армия спасения".

Религиозную организацию суд оштрафовал на 30 тыс. рублей, это минимальный штраф по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ (выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных материалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой).

Денис Синицкий на своей странице в фейсбуке опубликовал часть текста судебного решения, в котором содержится более подробный список литературы, подлежащей уничтожению.