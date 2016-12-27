Слова Рынски о смерти журналистов НТВ проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура России проверит пост светского обозревателя Божены Рынски о журналистах НТВ, погибших при крушении самолета Ту-154. С соответствующим запросом обратился член Общественной палаты Артем Кирьянов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

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"Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка", — заявил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в случае обнаружения признаков нарушения закона будут приняты меры реагирования.

Между Рынской и журналистами НТВ конфликт произошел в 2014 году. Тогда она избила корреспондента канала, который пытался взять у нее интервью, и повредила съемочную аппаратуры. За это суд приговорил ее к году исправительных работ.

После крушения самолета Ту-154 25 декабря 2016 года Рынска на своей странице в Facebook написала неоднозначный пост, в котором обрадовалась смерти сотрудников телеканала.

Фото: скирин Life

Слова светского обозревателя прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал слова Рынски "сумасшествием".

"В целом эти уродливые проявления сумасшествия поражают особенно в такие дни", — заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что жесткая реакция общественного мнения на высказывания Рынски "абсолютно понятна и оправдана".

В интернете появилась петиция с призывом лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить ее за пределы страны. За два дня ее подписали более 84 тыс. человек.

С призывом петиции согласился депутат государственной думы Виталий Милонов. На своей странице в фейсбуке он написал, что Рынску надо лишить гражданства и выслать из страны, а ее имущество "реализовать на аукционе в пользу Фонда доктора Лизы для детей ДНР".

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря в Черном море у берегов Сочи. На борту лайнеры было 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", а также врач и филантроп Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В катастрофе никто не выжил.