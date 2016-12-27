Полтавченко рассказал о сроках начала строительства Восточного скоростного диаметра

Строительство Восточного скоростного диаметра в Петербурге может начаться через 1,5-2 года. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

По словам градоначальника, в январе 2017 года будет объявлен конкурс на разработку проекта новой магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, а к концу года будет определена финансово-экономическая модель проекта.

"В принципе, реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы – не раньше, чем через 1,5-2 года. Есть несколько потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Они предлагают свои услуги в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД. Сумма называется инвесторами в 150-160 миллиардов рублей", — передает РИА "Новости" слова Полтавченко.

Губернатор добавил, что, по подсчетам правительства города, сумма на строительство ВСД была меньше, но это "самые предварительные оценки".

Западный скоростной диаметр начал свою работу в 2012 году, когда было запущено движение по южному участку. В следующем году было открыто движение по северному участку. В начале декабря 2016 года для водителей стал доступен центральный участок магистрали. Теперь протяженность дороги превышает 46 км, это позволяет пересечь Петербург с севера на юг всего за 20 минут.