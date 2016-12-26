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"Ночлежка" подготовила 500 комплектов подарков для бездомных

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© Фото: files.vividscreen.info

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Для Нового года волонтеры также связали 350 комплектов шарфов, шапок и носков.

Благотворительная организация "Ночлежка" подготовила к Новому году 500 комплектов подарков для бездомных и нуждающихся. Вещи для подарков собирались при помощи небезразличных людей в рамках акции "Мандаринка и тушенка".

Подарки, состоящие из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей, будут вручаться со вторника, 27 декабря. Их до конца текущей недели будут выдавать по расписанию во всех проектах "Ночлежки", а в двух пунктах обогрева и в приюте на Боровой улице — в новогоднюю ночь.

Для Нового года волонтеры проекта "Хурма" связали 350 комплектов шарфов, шапок и носков. Участниками акции стали жители Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Орла, Уфы, Красноярска, Твери, Берлина, Таллина, Тихвина, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Дубны, Вологды, Новомосковска, Севастополя и еще нескольких городов, деревень и сел. Самым молодым волонтерам стала 11-летняя Варя из Петербурга.

Координатор акции "Мандаринка и тушенка" Виктория Рыжкова заявила, что в этом годы сбор подарков для нуждающихся стал рекордным. Рыжкова рассказала, что неизвестная им компания привезла для подарков 50 кг бананов.

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