Картина дня: Ту-154, "Зенит-арена" и Джордж Майкл

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало крушение Ту-154 в Черном море.

В воскресенье, 25 декабря, в Черном море разбился самолет Министерства обороны России Ту-154. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе 84 пассажира и восемь членов экипажа. При крушении никто не выжил.

Лайнер совершал перелет из подмосковного аэродрома Чкаловский в сирийскую Латакию. Из Подмосковья самолет вылетел в 1:38, через четыре часа ему потребовалась дозаправка, которая произошла в Адлере. Спустя две минуты после вылета, в 5:27, самолет перестал выходить на связь. Экипаж Ту-154 не подавал аварийного сигнала тревоги.

Причина катастрофы в настоящее время не установлена. Основными версиями являются ошибка пилотирования или техническая неисправность, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. При этом отмечается, что разбившийся Ту-154 проходил капитальный ремонт в 2014 году. В Министерстве обороны также рассматривают версию о некачественном керосине, которым заправили самолет в аэропорту Адлера, сообщили "Известия" со ссылкой на осведомленный источник. Версию теракта рассматривают как маловероятную, ФСБ не нашли признаков теракта или диверсии.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", филантроп и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и 64 участника ансамбля имени Александрова, который должен был выступить с новогодним концертом в сирийском городе Алеппо. Командиром экипажа самолета был военный летчик первого класса майор Роман Волков. У него было более 3500 часов полетов, в том числе в горячих точках.

За первые сутки с момента катастрофы было найдено 11 тел и 154 фрагмента, одно из тел было найдено в шести километрах от береговой линии Сочи. Опознание будет происходить при помощи генетической экспертизы. Родственников находившихся на борту людей попросили сдать образцы ДНК. Первый самолет с телами погибших и фрагментами тел прибыл в Москву утром 26 декабря, позднее стало известно, что опознано первое тело. Позже на месте крушения Ту-154 подняли останки около 80 человек.

Днем 26 декабря водолазы подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета. Их обнаружили в 1700 метрах от берега. Помимо этого, были найдены другие крупные обломки самолета.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стали сообщения о завершении строительстве "Зенит-арены". В Петербурге сегодня, 26 декабря, обсуждалось сразу несколько новостей по данной теме. Последней новостью о "Зенит-арене" за сутки стала информация о том, что контракт на строительство стадиона продлили до 31 марта.

Строительство "Зенит-арены" продлится до 31 марта 2017 года. Компания "Метрострой", генеральный подрядчик работ, продлила контракт с комитетом по строительству Петербурга до конца первого месяца весны, так как не успела сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей, сообщает "Фонтанка.ру".

Кроме того, правительство города подписало 20 декабря новый контракт с генподрядчиком на достройку арены. "Метрострой" по новому контракту за дополнительные 950 млн рублей должен будет до 31 марта установить на стадионе системы безопасности и контроля доступа, проложить сети и отладить электронные приборы.

Сегодня, 26 декабря, "Метрострой" объявил о завершении строительных работ на стадионе, несмотря на то, что утром канал Life78 сообщил о переносе сдачи "Зенит-арены" на неопределенный срок. Помимо этого, стало известно, что петербургский Ростехнадзор отказался выдать заключение о соответствии "Зенит-арены". У специалистов возникли претензии к документам по инженерным сетям. В Смольном рассчитывают, чтобы в Ростехнадзоре подписали заключение о соответствии в понедельник 26 декабря, а во вторник, 27 декабря, был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

Стадион "Зенит-арена" строят с 2007 года, за это время смета выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован на 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что умер британский певец Джордж Майкл. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Петербургский дневник" в 02:25, "Деловой Петербург" в 02:55 и "Агентство бизнес новостей" в 02:55.

В ночь на 25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает The Mirror, Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире. О причинах смерти пока ничего не известно.

При этом BBC со ссылкой на его издателя уточняет, что смерть наступила еще днем. Полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

"С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома во время Рождества", - говорится в заявлении издателя. Семья Майкла объявила, что никаких дополнительных комментариев от них пока не будет.

В 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Английский певец, музыкант, композитор и продюсер Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) прославился в 1980-х как вокалист поп-дуэта Wham! С конца 1980-х — успешный сольный исполнитель. Всего он продал более 100 млн копий своих альбомов.

В 1987 и 1988 годах Майкл стал лауреатом премии "Грэмми" — за дебютный сольный альбом "Faith" и за песню "I Knew You Were Waiting (For Me)", записанную с Аретой Франклин.

Всего он выпустил шесть сольных альбомов. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году. В декабре сообщалось, что Джордж Майкл вместе с продюсером Naughty Boy (Шахид Ханом) работает над новым альбомом.

Самыми оперативными за сутки стали: "Фонтанка.ру", "Петербургский Дневник" и "Деловой Петербург".