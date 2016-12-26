В Петербурге частично закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Петербурге частично закрыли затворы дамбы. Это связано с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных значений, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В МЧС приняли решение закрыть водопропускные сооружения В1 – В6, а также судопропускное сооружение С2 КЗС. Закрытие судопропускного сооружения С1 не планируется. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию.

По состоянию на 16:45 уровни воды по гидрологическому посту "Горный институт" составляли +99 см, а по гидрологическому посту КЗС С-1 со стороны Финского залива – +91 см. Максимальный подъем воды ожидался сегодня, 26 декабря, в период с 19:00 до 20:00.

Сегодня МЧС объявило штормовое предупреждение. Начиная с 11-14 часов в Петербурге ветер западных направлений дул со скоростью 17-19 м/с.