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В Петербурге утвердили тарифы на парковку в 2017 году

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© Фото: carakoom.com

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Размер платы за пользование платной парковкой сохранится на уровне текущего года.

Комитет по тарифам правительства Петербурга утвердил размер платы за парковку в 2017 году. Тарифы сохранятся на уровне 2016 года, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Минимальный тариф составит 30 рублей в час, столько будут платить владельцы транспортных средств категории А. Парковочное разрешения для категории А обойдется в 900 рублей, месячный абонемент на парковку будет стоить 6 тыс. рублей, а годовой — 54 тыс. рублей.

Владельцам транспортных средств категории B парковка обойдется в два раза дороже. Стоимость в час составляет 60 рублей, парковочное разрешение — 1800 рублей, месячный абонемент — 12 тыс. рублей, а годовой — 108 тыс. рублей.

Для категории C тарифы в четыре раза выше, чем для категории А, и в два раза выше, чем для категории В. Соответственно, стоимость в час — 120 рублей, парковочное разрешение — 3600 рублей, месячный абонемент — 24 тыс. рублей, а годовой — 216 тыс. рублей.

Эта стоимость соответствует использованию первой (пилотной) зоны платной парковки. Вторая, третья и четвертая зоны появятся в 2017-2018 годах.

В сентябре 2016 года стало известно, что зону платной парковки в Петербурге увеличат в 14 раз, она охватит весь Центральный район, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. В планах есть и создание платных парковок на Васильевском острове, однако они появятся там только после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Пилотная зона платной парковки в центре Петербурга начала работу 3 сентября 2015 года. Протяженность пилотной зоны платной парковки в Центральном районе составила около 15,3 км. Она ограничена частью Невского проспекта, частью набережной реки Фонтанки, частью Лиговского проспекта и Кирочной улицей.

Зона работает ежедневно с 08:00 до 20:00, в том числе по праздникам и выходным. В остальное время стоянка является бесплатной.

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