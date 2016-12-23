В Смольном признали вину Маннергейма в блокаде Ленинграда

В правительстве Петербурга признали участие Карла Маннергейма в блокаде Ленинграда. Об этом сказано в ответе начальника Управления по работе с обращениями граждан Елены Рудневой блокаднице Флоре Геращенко, сообщает "Комсомольская правда".

Флора Геращенко еще в октябре 2016 года подала иск к комитету по культуре Петербурга о демонтаже мемориальной доски Маннергейму. Также истцы добивались полного невозвращения доски в Петербург. Табличку убрали 14 октября, поэтому в иске, который был рассмотрен 13 декабря, было отказано, так как демонтаж уже был произведен.

Позднее пенсионерка решила получить от городских властей официальный акт о демонтаже доски, добиться публичных извинений от Смольного перед всеми блокадниками, а также потребовала наказать ответственных за установку таблички. Свое письмо она адресовала лично губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Ответ блокаднице прислала начальница Управления по работе с обращениями граждан Петербурга Елена Руднева. В тексте письма сказано, что правительство города не издавало никаких распоряжений об установке знака, а установили мемориальную доску по инициативе федеральных органов власти.

Помимо этого, впервые за все время истории с мемориальной доской от представителей Смольного прозвучала оценка личности Карла Маннергейма и его действий в годы Великой Отечественной войны.

"Он является противоречивой для России фигурой. Здесь отдают должное тому времени, когда он находился на службе в царской армии, но в то же время нельзя забывать, что в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов он воевал на стороне фашистской Германии, участвовал в блокаде Ленинграда и был награжден несколькими орденами фашистской Германии", — сообщается в письме.

Также в правительстве Петербурга признали справедливым возмущение в обществе.

"Открытие знака в виде барельефа человеку, который в равной степени должен разделить с немецко-фашистскими военачальниками вину за блокаду Ленинграда и гибель в результате ее сотен тысяч жителей города, справедливо вызвало отрицательный резонанс и возмущение в обществе", — сказано в письме Рудневой.

Несмотря на это, Флора Геращенко не получила официальных извинений. Блокадница заявила, что если извинений так и не будет, она перед годовщиной полного снятия блокады сама Ленинграда извинится перед всеми блокадниками и защитниками города.

Свое мнение насчет доски Маннергейму высказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он сказал, что финский маршал "заслужил нормальную памятную доску".

"Это историческая фигура, чье место пребывания в Петербурге должно быть чем-то отмечено. Но строго, скромно и без пафоса. Мы должны всегда помнить об истории. И относиться к ней интеллигентно. Если памятник не нравится, его можно обсуждать. Не надо кидаться. Если мы такие люди, что не можем переносить спокойно [наличие доски], правильно поместить ее в музей", — заявил Пиотровский.

Мемориальная доска Карлу Маннергейму была установлена 16 июня на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице.

Доска Маннергейму вызвала множество споров в Петербурге в связи с неоднозначностью личности маршала. Он командовал русской армией до Октябрьской революции 1917 года, позднее уехал в Финляндию, а во время Великой Отечественной войны выступал на стороне Адольфа Гитлера, участвуя в блокаде Ленинграда.

С момента появления мемориальной таблички 16 июня 2016 года ее трижды поливали красной краской, ее пытались срезать болгаркой, на ней находили дыры, похожие на следы от пуль, а затем ее пытались уничтожить с помощью топора.



Доску памяти финского маршала сняли с дома на Захарьевской улице и перенесли в Музей-заповедник "Царское Село" 14 октября. Видео произошедшего можно посмотреть здесь.