Миланская полиция убила подозреваемого в совершении теракта в Берлине

В Милане убили подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри скончался во время перестрелки с местной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.



Анис Амри был убит в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Полицейский остановил тунисца на одной из городских площадей для проверки документов. После этого началась перестрелка, со время которой одного из полицейских ранили в плечо, а Амри был убит, сообщает итальянский журнал Panorama.



Отпечатки пальцев Амри совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине. Накануне, 22 декабря, правоохранительные органы ФРГ выдали ордер на арест Амри.



Прежде 24-летний уроженец Туниса провел четыре года в одной из итальянских тюрем.



Министр внутренних дел Италии Доменико (Марко) Миннити в ближайшее время проведет экстренную пресс-конференцию.



Теракт в Берлине произошел в понедельник, 19 января. На Рождественской ярмарке грузовик наехал на толпу. В результате теракта скончались 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность на нападение взяло на себя "Исламское государство" (запрещенная в России организация).