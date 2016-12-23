В Милане убили подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри скончался во время перестрелки с местной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.
Анис Амри был убит в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Полицейский остановил тунисца на одной из городских площадей для проверки документов. После этого началась перестрелка, со время которой одного из полицейских ранили в плечо, а Амри был убит, сообщает итальянский журнал Panorama.
Отпечатки пальцев Амри совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине. Накануне, 22 декабря, правоохранительные органы ФРГ выдали ордер на арест Амри.
Прежде 24-летний уроженец Туниса провел четыре года в одной из итальянских тюрем.
Министр внутренних дел Италии Доменико (Марко) Миннити в ближайшее время проведет экстренную пресс-конференцию.
Теракт в Берлине произошел в понедельник, 19 января. На Рождественской ярмарке грузовик наехал на толпу. В результате теракта скончались 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность на нападение взяло на себя "Исламское государство" (запрещенная в России организация).
Миланская полиция убила подозреваемого в совершении теракта в Берлине
© Фото: l1.yimg.com
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В понедельник, 19 января, на Рождественской ярмарке в Берлине грузовик наехал на толпу, погибло 12 человек.
В Милане убили подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри скончался во время перестрелки с местной полицией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.
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