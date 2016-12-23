На Зольной улице до 27 декабря ограничат движение

В Петербурге на Зольной улице с 23 по 27 декабря ограничат движение. Автомобили не смогут проехать от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

Ограничения связаны с прокладкой газопровода, сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Также с 26 по 30 декабря в центре Петербурга ограничат движение из-за светового 3D-шоу.