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В Кронштадте завершился ремонт плавучего маяка "Ирбенский"

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© Фото: vk.com/id1042116/Антон Потапов
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    Судно является единственным сохранившимся плавучим маяком в России.

    В Кронштадте завершили ремонт плавучего маяка "Ирбенский". До весны 2017 года он будет находиться в Купеческой гавани, а затем будет принято решение о месте его окончательной швартовки. Возможно, его отбуксируют в Калининград, также в качестве вариантов постоянно размещения рассматриваются Петербург и Кронштадт.

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    "Ирбенский" был построен в 1962 году и на сегодняшний день он является последним сохранившимся плавучим маяком в России. Он эксплуатировался в составе Балтийского флота до 2009 года.

    В начале ноября 2016 года плавмаяк был отправлен на ремонт в Кронштадтский морской завод. Министерство культуры РФ на его ремонт выделило почти 10 млн рублей. В ближайшие десять лет доковый ремонт судну не понадобится.

    В новогодние каникулы, 5 января, пройдет экскурсия по северным маякам Ленинградской области. В частности, участники экскурсии увидят плавучий маяк "Ирбенский".

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