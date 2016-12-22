В Кронштадте завершился ремонт плавучего маяка "Ирбенский"

В Кронштадте завершили ремонт плавучего маяка "Ирбенский". До весны 2017 года он будет находиться в Купеческой гавани, а затем будет принято решение о месте его окончательной швартовки. Возможно, его отбуксируют в Калининград, также в качестве вариантов постоянно размещения рассматриваются Петербург и Кронштадт.

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"Ирбенский" был построен в 1962 году и на сегодняшний день он является последним сохранившимся плавучим маяком в России. Он эксплуатировался в составе Балтийского флота до 2009 года.

В начале ноября 2016 года плавмаяк был отправлен на ремонт в Кронштадтский морской завод. Министерство культуры РФ на его ремонт выделило почти 10 млн рублей. В ближайшие десять лет доковый ремонт судну не понадобится.

В новогодние каникулы, 5 января, пройдет экскурсия по северным маякам Ленинградской области. В частности, участники экскурсии увидят плавучий маяк "Ирбенский".