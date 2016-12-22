Проездной билет в Петербурге оказался самым невыгодным в Европе

Тариф на месячный проездной билет в Петербурге оказался одним из самых невыгодных в мире. Стоимость проездного в Северной столице равняется 71 разовой поездке. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном студентом петербургского НИУ ВШЭ Мишей Улицким.

Он собрал данные о стоимости проездных и разовых поездок в транспорте 569 городов из 119 стран. Эту информацию Улицкий брал с сайта numbeo.com, на котором содержится информация о стоимости жизни в разных городах мира. Эти значения он переводил в доллары. После этого стоимость месячного проездного делилась на стоимость поездки, чтобы посмотреть, насколько выгодна покупка проездного.

По такому соотношению Петербург стал худшим городом Европы и попал на 27 место в общем рейтинге с коэффициентом 71. Лучшие значения из всех городов оказались у американского города Хантсвил, штат Алабама (6,5), Пномпеня из Камбоджи (10) и австралийского Ньюкасла (10,5), а самые высокие — у Дар-Эс-Салама из Танзании (181), Гуанчжоу из Китая (152) и филиппинский Себу (146). Средним значением стало 35.

Фото: vk.com/mishaulitskiy

В Москве коэффициент равняется 36,5, что практически в два раза меньше петербургского результата. У Новосибирска стоимость проездного равняется 30 разовым поездкам, у Казани — 29,9, а у Екатеринбурга — 62.

Фото: vk.com/mishaulitskiy

В начале декабря Законодательное собрание Петербурга приняло бюджет города на 2017 год, в котором утверждается повышение стоимости жетона метро с 35 до 45 рублей. Помимо этого, стоимость поездки в общественном транспорте вырастет с 30 до 40 рублей.

Стоимость проезда по проездному билету "Подорожник" вырастет не столь значительно. Каждая поездка в метро и в наземном транспорте станет лишь на два рубля дороже.

Депутаты городского парламента в середине декабря отказались понизить стоимость студенческого проездного. Предполагалось, что при снижении цены с 960 до 480 рублей проездной будут покупать не 46% студентов, а 70%, что увеличит доходы бюджета на 650 млн рублей.