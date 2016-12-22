Полтавченко попросили продлить программу реновации на 10 лет

Компания "СПб Реновация" попросила губернатора Петербурга Георгия Полтавченко продлить программу развития 22 кварталов города до 2029 года. На Рождественском саммите 22 декабря заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский заявил, что главе Петербурга уже направлено соответствующее письмо.
Обращение было направлено еще в ноябре, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на "СПб Реновацию". Также письмо поступило в комитет имущественных отношений. Представители компании заявили, что этот шаг является формальностью. Сроки программы по договоренности с правительством Петербурга будут продлевать через суд, так как это единственный законный способ. В ближайшее время будут поданы иски к комитету имущественных отношений.
Барановский на Рождественском саммите также рассказал, что комитет по строительству Петербурга подготовил законопроект о принудительном расселении жителей хрущевок и ветхих домов. Он будет действовать в том случае, если 80% собственников квартир уже согласились на переезд. При этом, по словам Барановского, законопроект Смольного не поддержали депутаты петербургского Законодательного собрания. Несмотря на это, если законопроект и будет принят, то он будет действовать лишь со следующей программы реновации.
Компания "СПб Реновация" вместе с компанией "Воин-В" занимаются проектом в рамках адресной программы по развитию застроенных территорий Санкт-Петербурга, утвержденной Смольным. Контракт с "СПб Реновация" рассчитан до 2019 года, к этому времени компания должна была расселить около 150 тыс. жителей, снести более 1,1 тыс. хрущевок и построить почти 7,2 млн кв. м жилья на территории 22 кварталов.
За восемь лет программа реновации была выполнена на 0,78%. За это время было построено девять домов, шесть из которых возвела "СПб Реновация". По факту к 2019 году проект будет выполнен не более чем на 10%. Кроме того, 11 из 22 кварталов находятся в так называемой красной зоне. Их невозможно начать развивать из-за отсутствия стартовых пятен для строительства первого дома и запуска процесса расселения хрущевок.
Градозащитники неоднократно пытались добиться отмены проектов планировки различных кварталов. В начале ноября 2016 года активистам удалось отменить проект планировки территории между Лиговским проспектом, Расстанной, Тамбовской и Прилукской улицами. По программе реновации под расселение пошли только четыре из 29 домов в квартале, а на их месте планировалось возвести 12 домов.
Накануне, 21 декабря, стало известно, что в "СПб Реновации" ожидают новые действия градозащитников по проектам планировки кварталов на Ржевке, Нарвском заставе и в Сосновой Поляне.
Полтавченко попросили продлить программу реновации на 10 лет
© Фото: otki.yandex.ru
За восемь лет проект по развитию кварталов с хрущевками был выполнен на 0,78%.
Компания "СПб Реновация" попросила губернатора Петербурга Георгия Полтавченко продлить программу развития 22 кварталов города до 2029 года. На Рождественском саммите 22 декабря заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский заявил, что главе Петербурга уже направлено соответствующее письмо.
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