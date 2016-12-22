ЗакС поддержал идею передать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по экологии и природопользованию согласилась с предложением передать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение. Такое решение было принято депутатами на выездном заседании на полигоне, которое состоялось сегодня, 22 декабря. Члены комиссии добавили, что "Красный Бор" наполнялся не только отходами из Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов.
Помимо этого, комиссия поддержала предложение включить "Красный Бор" в реестр объектов накопленного экологического вреда, что позволит получить федеральное финансирование для обеспечения безопасности полигона. Ранее с этим предложением выступил комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
По итогам заседания члены комиссии приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая займется подготовкой необходимых мероприятий. В нее войдут петербургские парламентарии, специалисты профильных комитетов администрации Петербурга и депутаты Государственной думы.
Сегодня, 22 декабря, стало известно, что Следственный комитет и Контрольно-счетную палату просят проверить расходование средств на "Красный Бор". Согласно съемке градозащитников, сделанной 20 декабря, работы по устройству плавающего противофильтрационного покрытия карт №64 и №68 до сих пор не завершены. При этом госконтракт на 120 млн рублей должен быть реализован до закрытия финансового года, 24 декабря. В конце октября сообщалось, что карту № 68 на 90% накрыли плавающим покрытием, фотографии можно посмотреть здесь.
"Красный Бор" является крупнейшим полигоном для утилизации опасных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Он расположен в Тосненском районе Ленинградской обрасти в пяти километрах от Колпино.
Фото: комитет по природопользованию
В 2014 году у "Красного Бора" истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и запретил принимать новые партии опасных отходов. На протяжении многих лет власти Петербурга обещают ликвидировать полигон, однако этого до сих пор так и не произошло.
В августе 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выделил 140 млн рублей на рекультивацию "Красного Бора". На 2018-2019 годы запланирована разработка проектно-сметной документации на рекультивацию. Ожидается, что работы завершатся к 2025 году.
В сентябре 2016 года член Научно-технического совета при комитете по природопользованию Петербурга Борис Дверницкий заявил, что токсины с полигона могут попасть в Неву, из которой уже попадут в питьевую воду петербуржцев. У ответственных за "Красный Бор" ведомств 6 октября прошли пикеты против нарушений на полигоне, фотографии акций можно посмотреть здесь.
При этом комитет по природопользованию сообщает, что сейчас отходы на полигон не принимаются и с ними там ничего не происходит.
Руководитель предприятия Алексей Трутнев отмечает, что на "Красном Боре" ведется качественная работа.
"Мы очистили и отремонтировали внутренний и обводной дренажные каналы. В результате, со дна каналов подняли более 2 тыс. кб. метров мокрого ила. Это позволит нам обеспечивать проточность, а значит избежать застаивания ливневых вод и подтопления территории. Того, что было в прежние годы при таянии снега и обильных осадках, больше не будет", - говорит Трутнев.
В середине октября 2016 года стало известно, что в карту № 68 с опасными отходами упал рабочий подрядной организации. Мужчину достали, но он не отправился в больницу. По словам его коллег, работник просто отмылся.