ЗакС поддержал идею передать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по экологии и природопользованию согласилась с предложением передать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение. Такое решение было принято депутатами на выездном заседании на полигоне, которое состоялось сегодня, 22 декабря. Члены комиссии добавили, что "Красный Бор" наполнялся не только отходами из Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов.

Помимо этого, комиссия поддержала предложение включить "Красный Бор" в реестр объектов накопленного экологического вреда, что позволит получить федеральное финансирование для обеспечения безопасности полигона. Ранее с этим предложением выступил комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

По итогам заседания члены комиссии приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая займется подготовкой необходимых мероприятий. В нее войдут петербургские парламентарии, специалисты профильных комитетов администрации Петербурга и депутаты Государственной думы.

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что Следственный комитет и Контрольно-счетную палату просят проверить расходование средств на "Красный Бор". Согласно съемке градозащитников, сделанной 20 декабря, работы по устройству плавающего противофильтрационного покрытия карт №64 и №68 до сих пор не завершены. При этом госконтракт на 120 млн рублей должен быть реализован до закрытия финансового года, 24 декабря. В конце октября сообщалось, что карту № 68 на 90% накрыли плавающим покрытием, фотографии можно посмотреть здесь.