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Минкультуры расторгло контракт со "СтройСоюз СВ" на строительство новой сцены МДТ

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© Фото: mdt-dodin.ru

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Контракт на 2,5 млрд рублей был заключен в декабре 2015 года.

Северо-Западная дирекция Министерства культуры РФ расторгла контракт с компанией "СтройСоюз СВ" на строительство новой сцены Малого драматического театра (Театр Европы). Ее планировали возвести на Звенигородской улице.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта опубликовано на сайте государственных закупок.

Контракт стоимостью 2,5 млрд рублей был заключен в декабре 2015 года, на официальной церемонии заложения первого камня новой сцены присутствовал министр культуры Владимир Мединский.

В марте 2016 года стало известно, что в офисах "СтройСоюз СВ" проходят обыски по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре 2016 года дирекция Минкультуры подала иск к "СтройСоюз СВ" с требованием предоставить новую гарантию исполнения контракта, так как у "Мико-банка", который был прошлым гарантом, отозвали лицензию. Следующее рассмотрение назначено на 26 января.

Всего за 2016 год к "СтройСоюз СВ" поступило 19 исков на общую сумму 46 млн рублей.

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