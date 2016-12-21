МЧС по Петербургу предупреждает об усилении ветра 22 декабря

В Петербурге в четверг, 22 декабря, ожидается усиление ветра. В прибрежных районах города западный, юго-западный ветер усилится до 12-14 м/сек, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Накануне, 20 декабря, главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что туманы вернутся в Петербург до конца недели. При этом в городе сохранится теплая и влажная для этого сезона штилевая погода. Наступление полноценной зимы пока не ожидается.

В ГУ МЧС советует петербуржцам:

1) При усилении ветра убирать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; плотно закрыть окна, двери, чердачные люки.

2) Машину поставить в гараж, а при отсутствии гаража припарковать автомобиль подальше от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций.

3) Находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

4) Если при нахождении на улице электрический провод, оборвавшись, упал вблизи от вас - выходить из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.