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Полковнику Тимченко предъявили обвинение в получении взятки в 100 млн рублей

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Юрий Тимченко
© Фото: dp.ru

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Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест Юрия Тимченко и оставил его под стражей.

Санкт-Петербургский городской суд 21 декабря отклонил жалобу на арест начальника Северо-Западного ГУ СБ МВД РФ Юрия Тимченко.

По словам адвоката Владимира Шукиса, жалоба была подана из-за того, что следствие не предоставило достаточное количество материалов, необходимых для заключения под стражу. Однако суд оставил решение Смольнинского суда в силе, Тимченко проведет под стражей два месяца.

Также Шукис добавил, что Тимченко предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 млн рублей. Это произошло еще 11 декабря, через день после ареста полковника, передает "Комсомольская правда".

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Сам начальник Северо-Западного ГУ СБ МВД на допросе заявил, что он не сопровождал дело "Деловых линий" и поэтому не мог повлиять на решения Следственного комитета. Свое задержание Тимченко назвал провокацией и связал его со своими оперативными наработками в отношении группы лиц, которые подозреваются в создании нелегального игорного бизнеса в Петербурге.

Также сегодня стало известно, что бизнесмен Константин Марченков, арестованный по этому же делу, заключил сделку со следствием. Это произошло при рассмотрении апелляционной жалобы на арест Марченкова. Заседание отложили на 27 декабря.

Юрий Тимченко был задержан по подозрению в получении взятки 8 декабря. Также 8 декабря были задержаны бизнесмены Константин Марченков и Сергей Зиновенко, которых подозревают в посредничество во взяточничестве.

Следствие считает, что Тимченко требовал взятку в 100 млн рублей от ООО "Деловые линии", одного из крупных грузоперевозчиков региона. В отношении компании ранее было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов более чем на один миллиард рублей.

В рамках дела на счета "Деловых линий", где хранятся 1,5 млрд рублей, был наложен арест. По версии следствия, полковник с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя указанного общества передать ему через посредников – Марченкова и Зиновенко – взятку. За эту сумму он предлагал посодействовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.

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