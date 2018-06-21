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Самые-самые: «Белая ночь» наградила лучших участников трейла

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© Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

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Во вторник, 19 июня, победители в специальных номинациях и возрастных категориях самого романтичного трейла «Белая ночь» встретились снова, чтобы принять участие не только в церемонии награждения, но и в познавательной экскурсии по заводу пивоваренной компании «Балтика», дегустации ее продукции и тематической викторине.

В ночь со 2 на 3 июня в Петербурге прошел самый романтичный забег на берегу Финского залива – ночной трейл «Белая ночь». Участие в нем приняли профессионалы и любители, дети и взрослые, друзья и влюбленные пары, семейные и корпоративные команды. В этом году ночной забег на берегу залива стал частью Кубка «Пробеги Петербург», участники которого финишировали сразу в трех стартах за день: Пискаревском полумарафоне, забеге на 10 км по ЗСД «Засвети скоростной диаметр» и трейле «Белая ночь». Об итогах Кубка, фанового пижамного забега на 2 км, а также о призерах на дистанциях 10 км и 20 км в дисциплинах бег и скандинавская ходьба мы писали ранее.

Спустя две недели после финиша совершеннолетние победители в возрастных категориях и специальных номинациях встретились вновь, но уже не на старте забега, а на заводе «Балтика – Санкт-Петербург», где производят «Балтику 0» – официальное безалкогольное пиво трейла. Именно там и проходила церемония награждения участников.

В первую очередь организаторы поделились статистикой забега. Всего на трейл зарегистрировались 885 спортсменов. Участие в пижамном забеге приняли 202 человека, а первопроходцами Кубка «Пробеги Петербург» стали 72 бегуна. На старте дистанций встретились представители более 90 спортивных клубов из девяти стран и из более чем 70 городов. Трейл поддержали 12 информационных партнеров, а помощь в организации и награждении участников оказали 23 партнера трейла. В социальных сетях «Белая ночь» была упомянута более 300 раз.

В рамках церемонии награждения участников идейный вдохновитель и главный организатор трейла «Белая ночь» Юрий Строфилов провел лекцию о пиве и спорте. Он поделился собственным опытом, а также рассказал о том, какие микроэлементы содержатся в пиве и почему в небольших количествах оно так полезно для бегунов на длинные дистанции. В это время все желающие могли самостоятельно проверить вкусовые и качественные характеристики продукции «Балтика».

Прослушав лекцию, участники отправились на производство, чтобы увидеть процесс изготовления пива от начала брожения до момента транспортировки готового продукта на склад. Ведь являясь частью Carlsberg Group, третьего по величине пивоваренного концерна в мире, «Балтика» – лидер пивоваренного рынка России с 1998 года. А завод компании в Петербурге – это один из восьми ее заводов по всей стране.

Какие ингредиенты нужны для изготовления пива, что такое сусло, откуда в пиве берется алкоголь, от чего зависит срок «дозревания» пива, почему на производстве практически нет людей – на эти и другие вопросы участники трейла получили ответ, пройдя по специальной галерее мимо всех этапов изготовления напитка. Также они узнали об истории концерна и продуктах, которые он выпускает, после чего продегустировали некоторые из них.

В рамках afterparty трейла «Белая ночь» участники смогли не только узнать много нового о пиве и спорте, но и проверить собственные знания. Вопросы для тематической викторины подготовил Юрий Строфилов, а самые эрудированные и активные участники викторины получили специальные призы от партнеров трейла.

Победители в возрастных категориях женского и мужского зачетов также получили подарки от спонсоров.

Отдельно организаторы трейла отметили самых необычных участников забега, наградив их памятными призами в уникальных номинациях. В номинации «Самый юный участник трейла» победителем стал 11-летний Артем Пахомов, в номинации «Круглый финиш» отметили Екатерину Парамонову за финиш ровно в час ночи, Артема Фомина – в два часа ночи и Алексея Егорова – он финишировал ровно в 3:00. «Самый взрослый участник трейла» – Нина Тарелкина.

«Первый зарегистрировавшийся участник» – Кристина Чернова. В номинации «За волю к победе» отметили сразу нескольких человек: Игоря Елкина, Елену Шейн, Олега Меринова, Киру Ермолову, Илью Тютерева, Елену Пархонюк, Александра Толпегина и Оксану Шаврину. Самая дружная корпоративная команда – команда пивоваренного завода «Балтика». Самая большая команда – ПойдемХодить.рф (в трейле приняли участие десять ее представителей).

Но больше всего наград в специальных номинациях получили участники самого необычного старта – фанового пижамного забега на 2 км. Награду в виде сертификата на пижаму от партнера трейла компании «Футужама» за самый игривый пижамный пробег получил Марк Мордовцев, он же стал победителем в номинации «Лучшее групповое селфи», а вместе с Анастасией Романычевой Марк завоевал приз в номинации «Мы с Тамарой ходим парой – пижамный финиш за ручку». Самым юным участником пижамного забега стал 7-летний Филипп Пенкин. А самые волшебные пижамные наряды были у Полина Меркеловой и Софьи Евтеховой.

Кроме этого организаторы отметили участников в номинациях «Непосредственный спальный костюм», «Особый взгляд на ночной трейл», «Лучшее финишное селфи», «Самый атмосферный пост в Инстаграм», «Самый финишный пост в Инстаграм», «Самый мимимишный пост в Инстаграм» и «Моя белая ночь».

 
Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру».

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