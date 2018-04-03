  • 4 Апрель 2018
USD 04.04.2018 57.5375 +0.2525
USD ММВБ 11:17 57.7858  
EUR 04.04.2018 70.9207 +0.3169
EUR ММВБ 11:17 71.0268  
Нефть($) 04.04.2018 67.81 0.50
Нефть(p) 04.04.2018 3901.62 +45.77

«Страшные вещи видят наши дети сейчас»: Петербург прожил год в мыслях о теракте в метро

Автор:


© Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»
    следующая

    Темы дня

    На оборудование подземки выделяются миллионы рублей, а петербуржцы даже после трагедии видят неработающие рамки и говорят, что не знают, как действовать, если ситуация повторится, и метрополитен охватит паника. «Санкт-Петербург.ру» спросил людей, которые сегодня несут цветы к «Технологическому институту», чувствуют ли они себя в безопасности.

    На станции метро «Технологический институт» сегодня тихо. Нет, все так же шумят поезда, а люди спешат по делам, но в глазах тишина. И слезы. Студенты, родители с детьми, мужчины в костюмах и старики, опустив головы, принесли цветы.

    Петербуржцы всех возрастов и статусов пришли почтить память тех, кто ровно год назад стал заложником ужасных обстоятельств. Кто-то едва сдерживает слезы, кто-то становится на колени, крестится и просит прощения, кто-то молча смотрит в пустоту, но поток людей в подземном вестибюле не прекращается.

    Каким этот год был для петербуржцев? Что они чувствуют сейчас? Изменилось ли их отношение к собственной безопасности? Этим они делятся неохотно, глубоко вздыхая и сдерживая дрожь в голосе.

    Читайте также:

    «Это больно, но нужно жить»: истории трех выживших в теракте

     

    «Погибли невинные люди – вот, что самое страшное. Никто такого не заслуживает. Никто. Моей семьи это не коснулось. А все равно ножом по сердцу. Как недосмотреть? Как не увидеть бомбу? В голове не укладывается. И только ведь после таких случаев проверки начинаются, системы безопасности проверяются. Пусть никогда не повторится. Ужас. Вспоминаю и плачу. Знаю, что компенсации выплатили, но людей не вернешь», – делится Константин Лещин, коренной петербуржец.

    «Слезы в глазах. И говорить трудно. Ну а что безопасность? Ну стоят эти рамки, ну проверяют сумки. А страшное все равно случается. Сколько раз в день закрывают станции? Приходится, либо надеяться на чудо, либо каждому в глаза заглядывать. А, знаете, как: идешь в собственных мыслях и внимания ни на кого не обращаешь. Забывается… Все забывается. Безопасность – это вообще такая вещь: каждый сам за себя. Жаль, выбор у нас есть не всегда», – говорит Оксана Федоровна, сжимая в руках гвоздики.

    У наземного вестибюля цветов больше, как и скорбящих людей. Таисия пришла к мемориалу с маленькой дочкой: «Ощущения сегодня такие же, как и в тот страшный день. В метро мы стараемся не ездить. Делаем это очень редко. Сегодня День памяти. И я стараюсь сделать так, чтобы не только я, но и дети помнили об этом дне. Поэтому специально после занятий приехали возложить цветы. Мы это сделали прямо в метро, там, где произошла трагедия. Очень тяжело переживать все, что происходит. И последние новости из Кемерово. Страшные вещи видят наши дети сейчас. Я изучаю вопросы безопасности, рассказываю об этом своему ребенку. Уже сейчас этой теме немало внимания и в школах уделяется. Важно, чтобы и сами родители в семье рассказывали, беседы проводили, и в общественных местах уделялось этому больше внимания. Главное, чтобы люди получали информацию. А в остальном – быть внимательным и осторожным. Мы сами в ответе за свою жизнь».

    Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Надежда тоже долго стояла у мемориала, несмотря на холодный ветер: «Страшная трагедия. Особенно для семей погибших. Детей отпускаю в метро, но переживаю жутко. Выбора нет. Ребенок всегда на связи. Теракты и в автобусах случаются. Надеешься каждый день, что с тобой и твоими детьми такое не произойдет. Как обезопасить себя? Никак. Быть бдительным, наверное. Наблюдать за людьми, которые сидят рядом, быть ответственным за свою жизнь. Никогда не попадала в эвакуацию в метро, но в учебных целях не помешало бы. Потому что боюсь, что растеряюсь, если угроза будет настоящей».

    Читайте также:

    Между правдой и вымыслом: как петербургские врачи спасали пострадавших после теракта в метро

    Останавливались возле мемориала и люди с чемоданами, они только-только приехали в Петербург. «Признаюсь, я совсем забыла, что год прошел. Но вот вышла из метро и такая картина. Видела в новостях, плакала и не понимала, что такое вообще возможно. В метро ездить боюсь. Даже хорошо, что у нас в городе его нет, а в Питере не так часто бываю. Знаю, что станции постоянно закрывают, багаж проверяют. Меня сегодня с чемоданом тоже остановили. Но, знаете, бомбу и в кармане можно пронести – никто не заметит. Так что такие проверки – вопрос спорный», – поделилась Анастасия.

    Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»
     

    «Прочитали там на записке в цветах: «Прошел целый год, но у меня все еще слезы на глазах». И действительно, все еще слезы. Хоть все и в делах, заботах, а из года в год вспоминаешь страшные события. И они не прекращаются. Люди гибнут. И сейчас сколько невинных в Кемерово не стало. Не представляем, каково их семьям. Себя в метро обезопасить сложно. Следим, в основном, за своими вещами. Чтобы не украли. А так, часто в голове мысль проскакивает, хоть бы все нормально сегодня было. И хорошо, что пассажиры такую бдительность проявляют, когда сумки бесхозные видят. Мало ли что», – рассказывают подруги Лера и Татьяна. 

    «Рамки, мне кажется, иногда не работают. Если честно, даже не знаю, чем они полезны и на наличие чего указывают. Но молодых ребят с рюкзаками проверяют часто. Это я всегда вижу, потому что на метро езжу каждый день и не раз. И самое страшное – это паника. От нее потери даже более серьезные иногда. Почтить память надо обязательно, душу греет, что люди так активно принимают участие в возложении цветов, все-таки способны мы к состраданию», – поделился Николай.

    В феврале 2018 года сотрудники Росгвардии 60 раз спускались в метро для осмотра брошенных вещей, а в марте – более 20 раз, однако бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов считает, что рамки металлоискателей и магнитные детекторы в общественных местах не могут решить своих задач. По его словам, антитеррористические меры должны концентрироваться не на безопасности объектов, а на оперативной работе.

    Читать также:

    Теракт. Год спустя: петербургский метрополитен не может полностью гарантировать безопасность пассажиров

    Несмотря на это, по данным РБК, в Петербурге для обеспечения безопасности метрополитена с 2015 года было выделено, как минимум, 1,3 млрд рублей, и сейчас деньги продолжают «улетать на ветер». Зато на компенсации пострадавшим в теракте в метро средств, вероятно, не хватает. Метрополитен выплатил всем пострадавшим и родственникам погибших компенсацию на общую сумму около 54 млн рублей, однако люди возмущены тем, что выплаты пострадавшим были неполными. Согласно официальным данным Смольного, без выплат остались 15 пострадавших. Из 82 заявлений право на получение материальной помощи получили 67 человек. Активисты говорят о 25 людях, не получивших денег от государства.

    Как же обезопасить себя? Многим опрошенным «Санкт-Петербург.ру» не хватает практики, кто-то ссылается на недостаток информации, но петербуржцы уверены, что наша безопасность только в наших руках, и за свою жизнь в ответе мы сами.

    Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в апреле

      Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

      Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

      читать далее →

      «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

      Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

      Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: рефинансирование кредита

      Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

      Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      04.04.18
      «Зенит» в борьбе за ЛЧ
      30.03.18
      Женская одежда, погода и стиль
      26.03.18
      Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
      23.03.18
      Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
      23.03.18
      Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
      23.03.18
      Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
      23.03.18
      Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
      22.03.18
      Посещаем надежный автосалон для приобретения машины

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram