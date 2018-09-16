«Мы будем пилить, если они будут ставить»: жители Токсово вновь расчистили проход к берегу озера

Гнилые бревна, битая плитка, ветки, пропитанные мазутом, и полутораметровые саженцы ракиты «выросли» на тропинке к берегу озера Лыссалампи. Таким образом владельцы прибрежных дач блокируют проход к общедоступному водоему. Жители и активисты движения «Против захвата озер» вооружились лопатами и электропилами, чтобы освободить проход.

Борьбу за доступ к берегам озера Лыссалампи жители Нового Токсово начали еще летом 2017 года в кабинетах чиновников и залах судов. Дело в том, что влиятельные владельцы дач огородили часть озера заборами, сделано это было незаконно. Среди них: президент ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков и председатель местного ТСЖ «Нежность» Владимир Мутохин.

При этом заборы не видела ни администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение», ни Всеволожская районная прокуратура, ни комитет по экологическому надзору, ни даже природоохранная прокуратура. Итогом битвы на правовом поле в начале июня 2018 года стала просьба природоохранной прокуратуры о прекращении судебного разбирательства, так как владельцы добровольно убрали заборы, и проход к берегу озера стал открытым. Однако 10 июня и 11 августа прогулка вдоль общедоступного берега была возможна лишь с бензопилой.

После акций, 17 августа, берег озера Лассылампи посетила комиссия сотрудников областного комитета эконадзора и местной администрации. Влиятельные жители озерного побережья все-таки подвинулись: сократили незаконно прихваченные земли и освободили береговую полосу на 5-10 метров. Чтобы приучить владельцев прибрежных поместий соблюдать закон, активисты стали ежедневно гулять на освобожденном берегу.

Андрей Шестаков закрыл свой пирс за 1,5 млн рублей сеткой, согласившись, что «береговая полоса – ваша, а пирс – наш!», но 28 августа местные жители обнаружили, что тропинка к берегу была кем-то завалена бревнами, ветками и наспех высаженным прямо на тропинке кустарником. Для освобождения береговой полосы активисты 15 сентября вышли на субботник.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Перед уборкой стало понятно, что работы прибавилось: к наваленным бревнам и саженцам добавился строительный мусор – битая плитка. Второй преградой стала гора сухих веток, залитых мазутом. Вооружившись лопатами и электропилой, активисты расчистили проход к берегу. Сами Шестаковы и охранники участка на этот раз не встречали активистов: из дома выбежала лишь собака, она приветствовала посетителей берега, дружелюбно помахивая хвостом.

Общественная инспекция спокойно прошла вдоль берега и дачи Мутохина, который забор-сетку натянул уже не перпендикулярно озеру, прибирая себе береговую полосу, а параллельно своему участку. Активисты измерили береговую полосу рулеткой и отметили, что несколько метров высокопоставленные островитяне все же себе прихватили.

Активисты также заметили, что на месте спиленных на прошлой акции столбов стоят новые. Общественники предположили, что владельцы усадеб при удобном случае готовы снова накинуть на них заборную сетку.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Общественники смогли прогуляться и вдоль усадьбы Шишкина, который соорудил множество построек прямо на берегу. Только вместо заборов у президента «Роснефти» и «Башнефти» выставлены таблички о злых овчарках. Пройдя далее по берегу, активисты увидели клетки со сворой агрессивно лающих собак.

«Бревна и саженцы – излюбленный метод берегозахватчиков, которым пришлось внять требованиям закона и убрать заборы. Например, в прошлом году суд отказал в иске об освобождении берега Угольного острова в Сестрорецке, поданном природоохранной прокуратурой Петербурга. Он мотивировал свое решение тем, что ограждения демонтированы, а на деле символические прорехи в заборах экс-вице-губернаторов Петербурга Вахмистрова и Филимонова были тщательно завалены плотными кучами веток, – рассказала «Санкт-Петербург.ру» активистка общественного движения «Против захвата озер» Ирина Андрианова. – Точно такая же история на берегу Владимира Путина в кооперативе «Озеро» на озере Комсомольском в Лениобласти. Проход к озеру слева от путинского участка был освобожден в ходе народной демонтажной акции 2010 года, но, чтобы люди не пытались ходить на береговую полосу непосредственно перед его старой дачей, проход по берегу завалили бревнами и ветками».

«Мы хотим, чтобы берегозахватчики понимали, что мы будем пилить, если они будут ставить! Пусть сооружают свои заборы по настоящим границам своих участков», – объяснила «Санкт-Петербург.ру» активистка Диляра Новопашина.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»