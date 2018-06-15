В Новом Токсово «властелины берега» отрезали путь к озеру Лыссалампи рвом

Жители поселка Новое Токсово вечером 14 июня увидели, как на пути к озеру Лыссалампи по улице Нежности трактор ковшом вырыл канавы. Местные жители утверждают, что ров вырыт по распоряжению председателя ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина.

Берега озера Лыссалампи доступны для прогулок посетителей лишь с одной его стороны. На другом берегу расположились особняки президента ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрея Шишкина, генерального директора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова и председателя ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина. Для своего индивидуального пользования они перекрыли три подъезда к берегу, два из которых – с Парковой улицы (улицы Нежности 1 и 2) и один – с шоссе Санкт-Петербург – Матокса. Неугодных посетителей озера встречает пункт охраны и решетка откатных ворот с кодом.

«Карта оборонительных рубежей»

Подобраться к озеру с шоссе Санкт-Петербург – Матокса нельзя, потому что участки приватизированы Александром Немкиным, Анастасией Борисовой и главой ТСЖ «Нежность» Владимиром Мутохиным. В частную собственность эта дорога вместе с участками, по словам местных активистов, перешла в период с 2012 по 2016 год. Муниципальные власти объяснили жителям, что «дорога» не является дорогой ни местного, ни регионального, ни федерального значения. Когда корреспондент «Санкт-Петербург.ру» днями ранее пытался пробраться к озеру по прямой, его направили по лесной тропинке в обход.

Первый подъезд к озеру с Парковой улицы (улица Нежности 1) заблокирован откатными воротами и свежим глубоким рвом. Активисты сообщили, что он был загорожен откатными воротами еще в прошлом году. Еще ранее там был установлен шлагбаум и сторожевая будка. А вот ров появился буквально на днях. Жители считают, что «местные князьки» вышли на тропу войны в ответ на акцию по освобождению берега озера Лыссалампи от застройки заборами, которую 10 июня провели местные жители и активисты движения «Против захвата озер».

Ров - новая преграда на пути к озеру Лыссалампи. Фото предоставлено местными жителями

«Со стороны Парковой улицы и улицы Нежности раньше можно было обойти ворота, а некоторые жители знали код. Теперь они выкопали ров, чтобы вообще никто не смог пройти. Если завтра они поменяют код, то мы будем готовить акцию по сносу этих ворот», – объяснили «Санкт-Петербург.ру» местные активисты. – Они не имеют права перекрывать муниципальную дорогу вообще. Она имеет кадастр и стоит на учете. Это все незаконно».

На втором подъезде (улица Нежности 2) дежурит пункт охраны. Службе безопасности велено не пропускать посторонних.

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По поводу перекрытых дорог местные жители обращались к задержанному осенью 2017 года по подозрению в получении взяток директору филиала Росреестра Олегу Михееву, к исполняющему обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергею Кармазину, к начальнику департамента Росприроднадзора по СЗФО Олегу Жигилею, писали даже президенту России.

Отреагировал только комитет по экологическому надзору Ленинградской области. В августе прошлого года они зафиксировали нарушения Водного кодекса, о чем сообщили муниципальным властям и представителю управления Росреестра в сентябре 2017-го. Далее, по словам местных жителей, «там все и умерло». Жалобы местных жителей на слепоту муниципалов также остались никем неуслышанными: ни районной прокуратурой, ни комитетом по государственному экологическому надзору. Глава муниципального образования Ольга Ковальчук и глава администрации муниципального образования Андрей Кожевников объяснить «Санкт-Петербург.ру» ситуацию отказались.

Фото предоставлено местными жителями

Влиятельные владельцы не постеснялись также огородить свои дачи до самого озера, прихватив береговую полосу, предназначенную для общедоступного пользования, и даже часть самого озера Лыссалампи, расположив на нем пирсы.

Первый раз жители пожаловались на захват берега в администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение» в конце августа 2017 года. Глава МО Ольга Ковальчук и глава администрации МО Андрей Кожевников отреагировали на жалобу жителей в октябре того же года и направили проверить забор сотрудника отдела земельных отношений Максима Слепцова. Вместе с кадастровым инженером они не смогли разглядеть перегораживающий береговую линию забор. Местные жители уверяют, что тогда проверили не все участки. Да и перед визитом проверяющих органов собственники сняли часть забора – щиты и сетку, а к вечеру вернули обратно.

Удалось зафиксировать «неуловимые» заборы у берегов специалистам комитета по государственному экологическому надзору Ленинградской области. В сентябре 2017 года они отправили результаты рейда в администрацию муниципального образования и управление Росреестра, но заборы и ныне там.

Местные жители самостоятельно обращались во Всеволожскую и в природоохранную прокуратуру. Последняя обратилась в суд, который постановил, что забора больше нет – нарушения устранены, и доступ к озеру открыт. Но настоящий снос забора произошел лишь 10 июня силами активистов и местных жителей по освобождению береговой полосы.