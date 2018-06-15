  • 16 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.1902  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.3291  
Нефть($) 15.06.2018 73.25 3.54
Нефть(p) 15.06.2018 4566.63 +198.04

В Новом Токсово «властелины берега» отрезали путь к озеру Лыссалампи рвом

Автор:


© Фото: предоставлено местными жителями

Темы дня

Местные жители утверждают, что ров вырыт по распоряжению председателя ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина.

Жители поселка Новое Токсово вечером 14 июня увидели, как на пути к озеру Лыссалампи по улице Нежности трактор ковшом вырыл канавы. Местные жители утверждают, что ров вырыт по распоряжению председателя ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина.

Берега озера Лыссалампи доступны для прогулок посетителей лишь с одной его стороны. На другом берегу расположились особняки президента ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрея Шишкина, генерального директора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова и председателя ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина. Для своего индивидуального пользования они перекрыли три подъезда к берегу, два из которых – с Парковой улицы (улицы Нежности 1 и 2) и один – с шоссе Санкт-Петербург – Матокса. Неугодных посетителей озера встречает пункт охраны и решетка откатных ворот с кодом.

«Карта оборонительных рубежей»
 

Подобраться к озеру с шоссе Санкт-Петербург – Матокса нельзя, потому что участки приватизированы Александром Немкиным, Анастасией Борисовой и главой ТСЖ «Нежность» Владимиром Мутохиным. В частную собственность эта дорога вместе с участками, по словам местных активистов, перешла в период с 2012 по 2016 год. Муниципальные власти объяснили жителям, что «дорога» не является дорогой ни местного, ни регионального, ни федерального значения. Когда корреспондент «Санкт-Петербург.ру» днями ранее пытался пробраться к озеру по прямой, его направили по лесной тропинке в обход.

Первый подъезд к озеру с Парковой улицы (улица Нежности 1) заблокирован откатными воротами и свежим глубоким рвом. Активисты сообщили, что он был загорожен откатными воротами еще в прошлом году. Еще ранее там был установлен шлагбаум и сторожевая будка. А вот ров появился буквально на днях. Жители считают, что «местные князьки» вышли на тропу войны в ответ на акцию по освобождению берега озера Лыссалампи от застройки заборами, которую 10 июня провели местные жители и активисты движения «Против захвата озер».

 

Ров - новая преграда на пути к озеру Лыссалампи. Фото предоставлено местными жителями
 

«Со стороны Парковой улицы и улицы Нежности раньше можно было обойти ворота, а некоторые жители знали код. Теперь они выкопали ров, чтобы вообще никто не смог пройти. Если завтра они поменяют код, то мы будем готовить акцию по сносу этих ворот», – объяснили «Санкт-Петербург.ру» местные активисты. – Они не имеют права перекрывать муниципальную дорогу вообще. Она имеет кадастр и стоит на учете. Это все незаконно».

На втором подъезде (улица Нежности 2) дежурит пункт охраны. Службе безопасности велено не пропускать посторонних.

Читайте также: Берегозахват как норма: муниципальные власти Токсово оказались бессильны против забора

По поводу перекрытых дорог местные жители обращались к задержанному осенью 2017 года по подозрению в получении взяток директору филиала Росреестра Олегу Михееву, к исполняющему обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергею Кармазину, к начальнику департамента Росприроднадзора по СЗФО Олегу Жигилею, писали даже президенту России.

Отреагировал только комитет по экологическому надзору Ленинградской области. В августе прошлого года они зафиксировали нарушения Водного кодекса, о чем сообщили муниципальным властям и представителю управления Росреестра в сентябре 2017-го. Далее, по словам местных жителей, «там все и умерло». Жалобы местных жителей на слепоту муниципалов также остались никем неуслышанными: ни районной прокуратурой, ни комитетом по государственному экологическому надзору. Глава муниципального образования Ольга Ковальчук и глава администрации муниципального образования Андрей Кожевников объяснить «Санкт-Петербург.ру» ситуацию отказались.

Фото предоставлено местными жителями
 

Влиятельные владельцы не постеснялись также огородить свои дачи до самого озера, прихватив береговую полосу, предназначенную для общедоступного пользования, и даже часть самого озера Лыссалампи, расположив на нем пирсы.

Первый раз жители пожаловались на захват берега в администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение» в конце августа 2017 года. Глава МО Ольга Ковальчук и глава администрации МО Андрей Кожевников отреагировали на жалобу жителей в октябре того же года и направили проверить забор сотрудника отдела земельных отношений Максима Слепцова. Вместе с кадастровым инженером они не смогли разглядеть перегораживающий береговую линию забор. Местные жители уверяют, что тогда проверили не все участки. Да и перед визитом проверяющих органов собственники сняли часть забора – щиты и сетку, а к вечеру вернули обратно.

Удалось зафиксировать «неуловимые» заборы у берегов специалистам комитета по государственному экологическому надзору Ленинградской области. В сентябре 2017 года они отправили результаты рейда в администрацию муниципального образования и управление Росреестра, но заборы и ныне там.

Местные жители самостоятельно обращались во Всеволожскую и в природоохранную прокуратуру. Последняя обратилась в суд, который постановил, что забора больше нет – нарушения устранены, и доступ к озеру открыт. Но настоящий снос забора произошел лишь 10 июня силами активистов и местных жителей по освобождению береговой полосы.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

    Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram