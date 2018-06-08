Генплан новый, берегозахват старый, или кому принадлежат земли в Токсово

Генплан: новый, но спорный

В 15 км к северо-востоку от Петербурга в живописном поселке Токсово между местными активистами и муниципальными властями развернулись горячие споры о судьбе леса. Апогеем земельных конфликтов стало подписание в конце декабря 2017 года генерального плана развития территорий МО «Токсовского городского поселения» до 2030 года. Спорный документ подписал заместитель губернатора Ленобласти Роман Марков, пока глава региона Александр Дрозденко был в отпуске.

По мнению местных жителей, власти перевели земли под застройку жильем, и теперь хотят распродать лакомые местные территории, не заботясь о сохранении уникального природного пространства и должном развитии инфраструктуры поселка.

«Данные по количеству будущего населения значительно занижены, – уверен житель Токсово Александр Анхимов. – Исходя из сведений разработчиков генплана, в поселке не надо строить новые детсады, школы, поликлиники, дороги, снабжать поселок электричеством, водой, газом, очистными сооружениями. Уже сейчас жители многоквартирных домов покупают воду в магазине, так как вода из крана течет коричневая. Существующие очистные сооружения не справляются с объемом стоков, часть из них сливается в болото, питающее приток Охты. А из-за пробок в наш поселок скоро будет не проехать, как в Кудрово, Девяткино и во многие другие пригороды Петербурга. Мы этого не хотим!»

Сейчас в Токсово постоянно проживает 7500 человек, а, согласно планированию, к 2030 году будет около 9 тыс., то есть прирост населения составит 1500 человек. Сезонное население сейчас составляет почти 33 тыс. человек, к 2030 году оно возрастет до 36 тыс. человек. Это официальные данные – жители им не верят.

Главный архитектор проекта изменений в генплан Токсовского поселения Данил Мареев заверил «Санкт-Петербург.ру», что никаких намеренных занижений данных нет. «Никто здесь никого не собирается застраивать! Откуда у людей взялись такие цифры? Мы не имеем права занижать показатели, и, даже если мы это сделаем, нас обязательно поправят комитет по экономическому развитию и правительство Ленинградской области. Мы создаем прогноз развития территорий, а определять регрессивный путь их развития мы не можем. Проект согласовать сейчас очень сложно. Некоторые проекты лежат годами, даже десятилетиями, по причине того, что их не могли согласовать», – объяснил, специалист НИИ перспективного градостроительства, который занимается созданием проектов развития территорий по всей России.

По новому генплану, зоны зеленых насаждений общего пользования уменьшаются почти на 100 га: с 256,7 га до 171,7 га. Зато почти в два раза увеличиваются рекреационные зоны и появляются зоны лесопаркового зеленого пояса (162,4 га).

«Приступив к работе, мы хотели вести диалог с жителями, но его не получилось, потому что в наш адрес посыпались горы критики и упреков. Мы проделали очень большую работу и даже дополнительную зону ввели – зону лесного пояса. Некоторые жители необоснованно начинают нас обвинять, что мы сократили зеленые насаждения общего пользования. На основании этой зоны в дальнейшем будет устанавливаться лесопарковый зеленый пояс. У нас в правилах землепользования и застройки все регламенты установлены на эту зону», – рассказал архитектор НИИ перспективного градостроительства Данил Мареев.

Жители недоумевают: «диалогом» чиновники и специалисты называют закрытую комиссию, которая принимала решения по изменениям в генплан. В нее не включили ни местных жителей, ни активистов из РОО «Токсовские озера». По признанию токсовцев, при малейших попытках узнать обоснованность того или иного изменения проектанты уходили в глухую оборону, попросту отмалчивались.

К созданию лесопаркового зеленого пояса местные жители относятся скептически. За ним нужно ухаживать, выделять средства из бюджета для обслуживания, а местные чиновники, по их словам, не следят даже за состоянием местной особо охраняемой природной территории у озера Вероярви. Весь мусор и стихийные свалки приходится убирать на субботниках активистам.

Фото: Дмитрий Флегонов / vk.com/toxovo_republic

Согласно региональному нормативу проектирования, для поселений до 20 тыс. человек площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8 кв. метров на человека. В комитете по градостроительству подсчитали, что потребность будущего населения Токсово в зеленых насаждениях – 7,2 га. Новый генплан превосходит это норму в 23 раза.

«В генплане учтены региональные и федеральные объекты. Какие-либо занижения параметров и нагрузок на инфраструктуру исключены. Иными словами, бояться того, что самые живописные территории Токсово «внезапно» сменят статус и будут розданы под тотальную застройку – не стоит. Речь, напротив, идет о развитии и улучшении среды обитания, – объяснил главный архитектор. – К примеру, появление многоквартирного дома на заброшенной и пустующей территории будет сопровождаться развитием инфраструктуры близлежащих территорий: улучшится водоснабжение, появятся новые дороги, станет меньше тупиков, в которых порой теряют время сотрудники скорой и пожарной служб. Кроме того, земельный налог после реализации проекта станет больше, а следовательно, увеличатся поступления в муниципальный бюджет».

В новом генеральном плане отражены и мероприятия по улучшению водоснабжения населения. Основные из них должны быть произведены через два года – к 2020. В эти работы входит капитальный ремонт трубопроводов и насосной станции, замена труб.

Муниципальные власти также утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, согласно которой в Токсово необходимо строительство 2,6 км дорог, в Новом Токсово – 3,6 км дорог. Деньги на строительство дорог выделяются из муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий.

В генеральном плане намечен не только ремонт дорог местного значения, но и учтено строительство региональных дорог. Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области, на территории поселения планируется трасса «Кузьмоловский – Запорожское» – альтернативный транспортный коридор в направлении Приозерска длиной 73,3 км. Также запланировано строительство транспортной развязки в месте пересечения автомобильной дороги «Магистральная» и новой проектируемой дороги. В планах отремонтировать дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», построить дорогу для объезда поселка Кузьмоловский и путепровод на пересечении автодорожного подъезда к станции «Ламбери» с путями железнодорожной станции «Токсово». Все эти планы должны воплотиться в жизнь до 2035 года.

Но и проект улучшения транспортной инфраструктуры не вызывает оптимизма у местных жителей. Они убеждены, что новые развязки не разгрузят дороги в самом Токсово. Проектировщики намерены строить дороги к новым застраиваемым территориям, а не расширять основную двухполосную дорогу. Последнюю, по мнению жителей, расширить невозможно, и автомобильный коллапс в виде «узкого дорожного горлышка» неизбежен. Уже сейчас в воскресные дни – огромные пробки.

Фото: old.toksovo-lo.ru

От ответственности за реализацию генплана поселения разработчики открестились. Как заявил Данил Мареев, НИИ перспективного градостроительства составила лишь прогноз развития поселения, реальное же его воплощение зависит от органов местного самоуправления и правительства Ленинградской области. Генеральный план развития территорий и правила землепользования и застройки теперь утверждает правительство Ленобласти, а не муниципальные власти. Оно же должно выделить субсидии на реализацию генплана.

Но само правительство Ленобласти так не считает. «Ответственность за реализацию генплана лежит на органах государственной и муниципальной власти», – сообщили «Санкт-Петербург.ру» в пресс-службе администрации региона. А одной из причин изменения генплана туманно назвали «необходимость реализации закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», лишь подтвердив опасения местных жителей.

Муниципальные власти отнекиваться от реализации генплана не стали, правда обезопасили себя критикой нерадивых предшественников. «Важно, чтобы в администрации работали грамотные специалисты, – уточнил «Санкт-Петербург.ру» начальник отдела земельно-имущественных отношений муниципального образования Аркадий Решетов. – Решение многих проблем затянулось в связи с многолетним бездействием наших предшественников, поэтому мы имеем, что имеем. Уже в течение двух лет с приходом нашего состава администрации происходят положительные изменения. Мы пытаемся постепенно и планомерно решать проблемы, которые накопились за последние 20 лет в поселении».

Доступ к озеру через суд или берегозахват как норма

Берега живописного озера Лыссалампи доступны для прогулок посетителей лишь с одной его стороны. На другом берегу расположились особняки, хозяева которых убеждены, что Водный кодекс РФ им не указ. Согласно документу, 20-метровая полоса земли вдоль берега озера предназначена для прогулок или рыбалки всех желающих. Но жители поселка могут добраться до так называемых общедоступных территорий лишь вплавь.

Слева загородный дом Александра Шестакова, справа – Владимира Мутохина. Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

И если с одной стороны современные замки огорожены «рвом» – озером Лыссалампи с возникшими то здесь, то там пирсами, то с другой – еще более надежная охрана от посторонних. На въезде в товарищество собственников жилья «Нежность» установлен шлагбаум и пост охраны. Даже если удастся их миновать, калитка, ведущая к береговой линии, на замке.

Калитка – проход к озеру. Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

На публичной кадастровой карте видно, что участок с тропинкой к озеру не предназначен для индивидуального строительства. Согласно земельному законодательству, береговая полоса не может быть отдана под частные владения даже всемогущественным генеральным планом. Однако на бумаге одно, а на деле другое.

На публичной кадастровой карте видно, что участок с тропинкой к озеру не предназначен для индивидуального строительства.

Это подтвердил и муниципальный инспектор, выезжавший на участок и зафиксировавший нарушение: Александр Шестаков увеличил свой участок на 1239 кв. метров за счет береговой полосы. Но документально зафиксированное нарушение никак не повлияло на существующее ограждение к озеру – забор и ныне там. Свое законное право гулять по другому берегу острова Лыссалампи местные жители отстаивают уже в зале суда.

Соседом Александра Шестакова по берегу является председатель ТСЖ «Нежность» некий Владимир Мутохин. Правда его дачное имущество записано на сына и жену. Его деревянная постройка (скорее всего баня), согласно публичной кадастровой карте, частично выходит за пределы участка. Также построен пирс. Доступ к береговой линии огорожен калиткой и закрыт на замок.

Также комфортно, как и его соседи, на берегах озера Лыссалампи себя чувствует вице-президент ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин. Согласно новому генплану, на береговой линии полуострова, часть которого принадлежит ему, должен быть общедоступный пляж. Но местные жители рассказывают, что на полуострове обитают большие собаки, которые вряд ли знакомы с проектом изменений в генплан.

Дача вице-президента ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андрея Шишкин. Фото предоставлено местными жителями

Разбирательство по делу о нарушении влиятельным владельцем земли Андреем Шишкиным водного законодательства было начато в 2018 году во Всеволожском городском суде. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск еще в феврале, но сейчас разбирательство остановлено в связи с «недостатком материалов». В марте заявление было возвращено обратно в природоохранную прокуратуру.

Юристы «Правовед.ру» в случае захвата береговой полосы советуют привлекать природоохранную прокуратуру и обращаться в суд на основании материалов проверки.

«Может возникнуть проблема с доказательством того, кто именно установил ограждения. Если владельца забора трудно будет определить, то необходимо привлечь местную администрацию, которая вправе в соответствии со статьей 222 ГК РФ ликвидировать ограждения, – объяснил юрист «Правовед.ру» Геннадий Кураев. – Если не исполняется предписание, прокурор обязан обращаться с иском в суд. Если же не исполняется и решение суда, то нужно действовать через судебных приставов – в принудительном порядке. На бездействие пристава необходимо подавать жалобу старшему судебному приставу и в суд, признавать бездействие незаконным, взыскивать судебные расходы».