«Легенды» застройщиков ГК «Legenda»: за срыв сроков строительства дольщикам должны более 90 млн рублей

Группа компаний «Legenda Intelligent Development» по решению суда должна выплатить дольщикам ЖК «Легенда на Яхтенной, 24» и ЖК «Легенда на Оптиков, 34» более 90 млн рублей неустойки и штрафов. Застройщик с решениями судов не согласен, а попытку дольщиков получить деньги за срыв сроков строительства называет потребительским экстремизмом.

В декабре 2013 года между застройщиком ООО «Республика» (ЖК «Легенда на Яхтенной, 24») и Сергеем Мироновым был заключен договор долевого участия. В документе прописаны сроки сдачи дома в эксплуатацию – II квартал 2016 года, но к этому времени застройщик не успел. Срок был перенесен на I квартал 2017 года до 20 февраля. С переносами сроков строительства дольщик не согласился и дополнительное соглашение не подписал. Более того, и по истечении нового срока Миронов квартиру не получил. Тогда он потребовал от застройщика выплатить неустойку, отправив в компанию письмо – досудебную претензию, но ответа не получил.

В начале марта Миронов наконец получил приглашение осмотреть свою новую квартиру. Для согласования даты и времени он пытался связаться с застройщиком по указанной в документах электронной почте, но ответа опять же не последовало. Теперь Сергей Миронов уже подал иск в суд с требованием выплаты неустойки. Суд встал на сторону дольщика и обязал ООО «Республика» выплатить ему неустойку, а помимо этого – компенсацию морального вреда и штраф. В общей сумме застройщик должен Миронову около миллиона рублей.

С решением суда ООО «Республика» не согласилось и подало апелляцию, но Санкт-Петербургский городской суд оставил решение районного суда в силе. Между тем дольщик подал второй иск, и суд определил застройщику выплату неустойки за следующий период ожидания квартиры.

Правда, взыскать с застройщика какие-либо средства оказалось невозможно. Служба судебных приставов отчиталась перед Мироновым о том, что у ООО «Республика» нет денег и имущества.

Миронов в своей беде оказался не одинок: претензии к еще одному застройщику ГК «Legenda Intelligent Development» есть и у других дольщиков, которые не получили свое жилье вовремя. Застройщик ООО «Система» должен выдать ключи от квартир жилого комплекса «Легенда на Оптиков, 34» не позднее IV квартала 2015 года, но сделать это получилось лишь в III квартале 2016-го. Суд также постановил выплатить жильцам неустойку, но и у этого застройщика не оказалось средств для ее погашения.

В результате застройщики ООО «Республика» и ООО «Система» за сданные не в срок ЖК «Легенда на Яхтенной, 24» и ЖК «Легенда на Оптиков, 34» остаются должны своим дольщикам более 90 млн рублей.

Фото: vk.com/an_prioritetnnov

Участники долевого строительства заявляют об умышленном уходе об ответственности руководства ГК «Legenda Intelligent Development». Сергей Миронов убежден, что руководство группы компаний использует схему создания нового общества с ограниченной ответственностью под строительство каждого нового жилого комплекса. На каждое вновь созданное общество оформляется вся необходимая разрешительная документация для строительства и ввода в эксплуатацию жилого комплекса и все договоры долевого участия с покупателями жилой и коммерческой недвижимости заключаются именно и только с этой организацией.

В компании своей вины не признают, с решениями судов и апелляционными определениями не согласны и считают, что имеют дело с «потребительским экстремизмом». Хотя отмечают, что с большим количеством дольщиков им удалось договориться на разные типы компенсаций из-за переноса сроков строительства.

«В данном конкретном случае инициатор коллективной претензии к застройщику однозначно занимается шантажом и провокацией. Подговорив несколько своих соседей подписать этот документ, инициатор умолчал, что данные претензии юридически несостоятельны. То есть, проще говоря, этот человек сознательно ввел в заблуждение своих соседей. У нас есть все основания считать, что такими нечистоплотными действиями он решает личные проблемы и хочет получить с компании деньги, так как с его стороны были попытки предложить свои личные условия урегулирования создаваемых им же репутационных проблем», – пояснила PR-директор группы компаний ««Legenda Intelligent Development» Оксана Игнатова.

ЖК «Легенда» на Оптиков. Фото: yachtennaya.legenda-dom.ru

Создание отдельного юридического лица под строительство каждого нового жилого комплекса – схема законная, заявляют юристы. «Но вступившие в силу судебные акты должны исполняться вне зависимости от согласия или несогласия с ними, – пояснил юрист «Правовед.ру» Андрей Власов. – Вытащить деньги из других структур можно в рамках банкротства основного кредитора через оспаривание сделок».

«Аффилированные лица не отвечают по долгам друг друга, поэтому взыскать долг можно только с застройщика. Если приставы не могут найти имущество для взыскания, то без процедуры банкротства деньги дольщики вряд ли получат, – согласен с коллегой юрист Иван Остроумов. – Для этого дольщики должны подать соответствующее заявление в арбитражный суд в соответствии с ч.2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Если у застройщика нет средств для проведения процедуры банкротства, то к вспомогательной, или как говорят юристы – субсидиарной, ответственности можно привлечь руководство или бенефициаров застройщика. Вне банкротства застройщик может провести реорганизацию и присоединиться к другому юрлицу, тогда оно станет правопреемником и будет отвечать по долгам застройщика.

«В практике такое часто происходит, когда создается группа (целая цепочка) юридических лиц, чтобы уйти от ответственности, деньги переводятся конечному юридическому лицу под видом подряда или иных сделок, а в конце ответственное юридическое лицо банкротится, – объяснил юрист «Правовед.ру» Дмитрий Квон. – В данном случае аффилированность, а также созданную схему должны оценить органы предварительного следствия, и только в рамках уголовного дела указанное может трактоваться как способ совершения преступления. Но само по себе наличие такой схемы не указывает на наличие признаков преступления».

ЖК «Легенда» на Яхтенной. Фото: yachtennaya.legenda-dom.ru

Группа девелоперских компаний «Legenda Intelligent Development» ведет свою деятельность с 2010 года. Генеральным директором организации является Василий Селиванов, который ранее занимал должность генерального директора «Setl City», работал в «Петербургской недвижимости». Головная компания — ООО «Легенда» с генеральным директором Алексеем Клюевым. Застройщики ООО «Система» и ООО «Республика», согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрированы там же, где ООО «Легенда», на Стартовой улице, 8, с уставным капиталом десять тыс. рублей. Во главе первой находится Алексей Клюев, второй руководит Алексей Лукьянов. Также по этому адресу зарегистрировано множество других компаний-застройщиков, занимающихся строительством для ГК «Legenda Intelligent Development».