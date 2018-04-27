В декорациях следствия: как 7 млн аванса за землю смогли стать взяткой и обвинением в мошенничестве

«Санкт-Петербург.ру» продолжает следить за ходом судебных заседаний по уголовному делу, события которого произошли в конце мая 2015 года. Московский бизнесмен Александр Боровиков и муниципальный депутат из Калининграда Сергей Попков, по версии следствия, пытались обмануть украинского бизнесмена Владимира Шлюсавера.

Боровиков за более чем 220 млн рублей решил продать три принадлежащих ему земельных участка в Калининградской области фирме Шлюсавера – «Хардфорт Бизнес Солюшн». Условием сделки было изменение типа земель – украинец был готов купить только земли с назначением «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). Петербургские следователи считают, что Боровиков на пару с муниципальным депутатом Попковым пытались обмануть Шлюсавера, пообещав ему за семь миллионов рублей в ускоренном темпе перевести земли в нужный покупателю статус, используя депутатские полномочия Попкова. Боровиков утверждает, что семь миллионов рублей являлись авансом за сложную многоступенчатую процедуру перевода его собственных земель в ИЖС, а Попков полномочий по изменению назначения земельных участков не имел вовсе. Однако при задержании 22 мая 2015 года Александра Боровикова семимиллионный аванс в его сумке квалифицировали как «взятку». Несколькими днями позже был задержан Попков. Правда сегодня Боровикова и Попкова судят вовсе не за взятку – обвинение неожиданно переквалифицировали в «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Сделку по покупке земли от лица украинского бизнесмена Шлюсавера вели его представителям – сначала Валерий Медведев, а затем Левон Капанцян и Оксана Капкаева. Пследние восприняли необходимость получения денег за перевод земель как вымогательство взятки, о чем и рассказывают на судебных заседаниях. Свои обвинения Капанцян и Капкаева подкрепляют диктофонными записями, сделанными в процессе переговоров с Боровиковым.

Предварительную работу по задержанию Александра Боровикова на основе этих аудиозаписей провел сотрудник полиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями Михаил Смирнов. На заседании суда он выступает как ключевой свидетель обвинения. «Я как обыкновенный зритель в театре, который сидит, смотрит и фиксирует события», – образно объяснил свою роль в этом деле Смирнов.

До возбуждения уголовного дела он лично докладывал о готовящемся преступлении начальнику МВД Сергею Умнову, заместителю министра МВД Михаилу Ваничкину, затем проинформировал главное управление по экономической безопасности.

Когда сотрудник полиции на основе аудиозаписей, представленных Капкаевой и Капанцяном, убедился в том, что депутат готов взять запрошенную сумму денег, то решил действовать.

«Наличие договоренности о передачи «взятки» – это условие, чтобы решиться на оперативные мероприятия. Мы должны быть четко уверены, что человек на эти действия решился и назвал определенную сумму. Только после этого мы готовим мероприятия для задержания с поличным. Иначе это будет граничить с провокацией», – разъяснял на заседании свою позицию Михаил Смирнов.

Согласно показаниям свидетелей, с самим украинским бизнесменом за месяц до задержания была прекращена всякая связь. Владимир Шлюсавер уже не знал о развитии событий и не мог принять решения о передаче денег.

Фото: pixabay.com

На встречу с Александром Боровиковым 22 мая 2015 года Оксана Капкаева пришла с семью миллионами рублей наличных, полученными от сотрудников полиции. Смирнов на суде ручался, что у украинского бизнесмена Шлюсавера деньги на покупку земель были, но перевести их через границу было крайне проблематично. Поэтому деньги на оперативный эксперимент сотрудники полиции добыли своими силами. Смирнов получил их от сотрудника полиции Льва Пятова, который сумел взять в долг у своей подруги Заевской. На заседании адвокаты защиты уделили вопросу получения денежных средств отдельное внимание.

«Получается, вы сами создали ситуацию по передаче денежных средств?» – уточнил адвокат Попкова Олег Вышинский.

«Я такую ситуацию не создавал. Боровикову было все равно, откуда придут эти деньги», – объяснил Смирнов.

«Но вы же только что сказали, что вы – обыкновенный зритель, который сидит и фиксирует сам процесс. Почему же деньги тогда не от Шлюсавера? – поинтересовался адвокат защиты. – Кто вам рассказал о трудностях передачи денег через Украину?»

«Никто не говорил. Я десять лет курировал таможенные органы, работая в отделе по борьбе с коррупцией и не понаслышке знаю, насколько это сложно. Мной изобличены три замначальника Пулковской таможни, которые за взятки способствовали контрабандному перемещению, в том числе денег. Я их лично задерживал», – поведал суду оперативник.

«Сейчас судья должен вас перебить и сказать, чтобы вы в рамках предъявленного обвинения давали показания, Не надо нам рассказывать про каких-то там троих таможенников. Вы ответьте: те фигуранты, с которыми вы общались, знали о проблемах получения денег от Шлюсавера?» – перебил его Вышинский. «Ничего, что я так спрашиваю?» – обратился он уже к судье.

«Тяжело через границу деньги везти – таможенники в тюрьму садятся», – кратко и не без иронии резюмировал судья Олег Тихомиров.

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Согласно показаниям Михаила Смирнова, деньги, которые Капкаева передала Боровикову, предназначались для передачи взятки депутату Попкову. Смирнов убежден, что украинский предприниматель Шлюсавер – взяткодатель, хотя и проходит по этому делу уже как потерпевший. Боровиков утверждает, что вовсе не собирался везти деньги депутату Попкову и у него уже был куплен билет домой в Москву.

«У депутата Попкова и предпринимателя Боровикова не было никакого сговора с владельцем участков. Предприниматель вовсе не должен был везти ему деньги, а депутат Попков вообще не совершал никаких преступных действий. Здесь отсутствие самого преступления», – уверен адвокат защиты Максут Тоимбетов.

Понять, почему оперативники решили, что это взятка, можно из опроса свидетеля Левона Капанцяна. На очередном заседании он представил свою версию произошедшего, подкрепленную аудиозаписями переговоров о сделке между предпринимателем, депутатом и им самим.

Коренной петербуржец, армянин Капанцян, несколько лет назад судимый за похищение человека, сразу поразил присутствующих своей отнюдь не разговорной, а как будто заученной, речью. Он утверждал, что Смирнов вызвал его и «разъяснил возможные последствия» участия в этой сделке. Сам он помогал украинскому бизнесмену Шлюсаверу в «приобретении земельных участков, которые для него представляли интерес», и оказалось, что лишь «подпись решает процедуру перевода земель из одной категории в другую». Правда детали этой процедуры Капанцян поведать суду не смог, несмотря на настойчивые просьбы адвокатов.

«Так чем вы занимались почти год? Хотели получить подпись чиновника за взятку, либо все-таки хотели перевести земельные участки?» – задал вопросы свидетелю в лоб адвокат Александр Чангли.

«Перевести землю для дальнейшей покупки», – последовал ответ свидетеля.

«Для вас перевод участков – это получение чудесной подписи, которая автоматически переведет землю в иную категорию, либо произведение определенной работы, связанной с многочисленными согласованиями?» – спросил адвокат.

«Для меня важно было увидеть готовый документ о том, что данные земли переведены. Я сам не занимался переводом земель, а общался с Боровиковым, который их переводил и должен был ему доплатить, для того чтобы уже когда-то начатый процесс перевода земель был закончен», – объяснил свою миссию Капанцян.

Фото: pixabay.com

На суде свидетель высказал свое недовольство относительно того, что сначала Александр Боровиков его обманул и познакомил не с тем чиновником.

«Правильно ли я понимаю, что после этого вы потребовали встречи с другим чиновником, который имеет отношение к переводу этих земельных участков», – спросил обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Боровиков.

«Я от вас ничего не требовал, я сказал, что было бы неплохо увидеть того человека, который может этот вопрос урегулировать», – ответил Капанцян.

«Скажите, пожалуйста, ведь это вы передавали мне информацию от Шлюсавера о том, что сделка не состоится, если я не познакомлю вас с человеком, имеющим полномочия для перевода моих земель», – уточнил Боровиков

«Не помню», – выпалил свидетель.

«Вы видите какое-то вымогательство в том, что за семь млн рублей выполняются поставленные вами условия о переводе земельных участков в рамках сделки купли-продажи?» – спросил предприниматель.

«Если я написал заявление, то да!» – ответил Капанцян.

«Мы, к сожалению, просто не можем понять, в чем обвиняют нашего подзащитного Александра Боровикова. Изначально мы просили прекратить преследование, поскольку в действиях предпринимателя отсутствуют такие признаки хищения, как противоправность и безвозмездность. Он получил семь млн рублей за свой участок, у него возникли обязательства, как у любого человека, получившего аванс. Оперуполномоченный Михаил Смирнов опирается на аудиозаписи, согласно которым Боровиков предлагает составить договор, написать расписку, перевести деньги через ячейку, чтобы максимально обезопасить средства покупателя. Речи не идет о том, чтобы похитить. Само обвинение написано языком, которое нормальному человеку просто не понять: одно предложение на несколько страниц. Когда его заканчиваешь читать, просто не понимаешь, с чего оно начиналось, – поделился своим мнением с «Санкт-Петербург.ру» адвокат Александр Чангли. – Удивительно и то, каким образом Шлюсавер, который подбивал всех на взятки, оказался потерпевшим. Что, собственно, он потерпел? Что ему не удалось дать какие-то мифические взятки? И другой вопрос, на который мы пытаемся получить ответ у следователей, у прокурора заседания и у суда: от какого обвинения нам защищаться – от обвинения во взятке или от обвинения в мошенничестве? Создается ощущение, что задача обвинения любым образом вменить вину: не во взятке, так в мошенничестве. Сложно вести процесс, когда не понимаешь, от чего защищаться».

В суд, несмотря на повестки, не является еще один ключевой свидетель – Валерий Медведев. Судебные приставы найти его не могут. Александр Боровиков считает, что он может дать показания, которые не укладываются в линию обвинений. Ведь именно с Медведевым как с первым представителем украинского бизнесмена Шлюсавера он заключил договор купли-продажи своих земель.