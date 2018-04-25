Один из двенадцати тысяч: в Петербурге открылся новый магазин «Пятерочка»

В Петербурге 20 апреля состоялось торжественное открытие новой «Пятерочки». Магазин на Ленинском проспекте, 64/1, стал одним из 12 универсамов, начавших свою работу в честь открытия 12-тысячной «Пятерочки».

«Мы прилагаем много усилий для того, чтобы наши магазины были современными, красивыми, удобными и в них хотелось бы возвращаться. Для нас важно завоевать первое место в сердцах потребителей, поэтому мы постоянно работаем над качеством сервиса», – рассказал первым покупателям директор Северо-Западного дивизиона Сергей Саченко.

Также с открытием нового магазина «у дома» поздравила жителей заместитель главы администрации Красносельского района Марина Головина. Затем для гостей началась концертная программа с розыгрышами призов, подарками и угощениями.

Именно с Петербурга началась история торговой сети «Пятерочка» почти 20 лет назад. Сегодня в Северной столице уже более 400 «Пятерочек». Магазины сети активно открываются как в городах-миллионниках, так и в районных поселениях с численностью в несколько тысяч человек.

«Мы активно открываемся, потому что регулярно застраиваются новые районы. Мы общаемся с застройщиками, и как только у них появляется свободное помещение, мы договариваемся об аренде, – объяснил директор Северо-Западного дивизиона. – Несмотря на то, что здесь недалеко уже есть «Пятерочка», которая открылась несколько месяцев назад, появилась острая необходимость в еще одном магазине. Район очень быстро заселяется, а нам важно, чтобы нашим покупателям было комфортно и легко совершать покупки каждый день, а сотрудникам – регулярно проверять продукты и следить за их качеством».

С открытием каждой новой «Пятерочки» появляются и новые рабочие места. Сейчас в универсамах сети в нашем регионе трудятся порядка 11,5 тыс. жителей Петербурга и Ленинградской области.

Торговая сеть активно сотрудничает с местными производителями: птицефабрикой «Северная», «Пискаревским молочным заводом», хлебокомбинатом «Арнаут», мясоперерабатывающим заводом «Иней» и другими. Их продукты занимают на полках порядка четверти от всей ассортиментной линейки.

Сергей Саченко отмечает важность такого сотрудничества. «Мы помогаем местным производителям наращивать объемы производства, вводить дополнительные рабочие места, развивать регион», – отметил директор Северо-Западного дивизиона. Также он рассказал, что благодаря внедрению энергосберегающего оборудования удается сократить расходы магазинов и тем самым сдерживать цены, что предоставляет возможность регулярно делать покупателям акционные предложения. Например, в утренние часы по средам родители с детьми до 12 лет получают скидку – 10%, пенсионерам такая скидка предоставляется по понедельникам (в остальные дни 5%).

Есть в торговой сети и накопительные «Выручай-карты». На них начисляются баллы за покупки, которые учитываются при последующей оплате.

Новый универсам уже нашел своих почитателей. Причем как среди покупателей, так и среди сотрудников магазина. «Мне приятно здесь работать. Несмотря на большой поток людей, мы стараемся успевать все», – заметила товаровед-приемщик Машхура Муратова.

82-летняя Вера Кулешова, жительница ближайшего дома, также поделилась мнением: «В магазине чисто и аккуратно. Здесь очень внимательные и вежливые продавцы. Они мне провели целую экскурсию по магазину, ведь я не знала, что и где расположено».

Как видно, новые универсамы «Пятерочка» – это непросто большие окна и просторные торговые залы. Это целый набор положительных характеристик, которыми должен обладать каждый современный магазин «у дома».