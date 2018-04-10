Санзона сомнений, или как рядом с лакокрасочным заводом «Тиккурила» вырос ЖК «ЗимаЛето»

Жилой комплекс «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков от застройщика Setl City принял своих новоселов этом году. Неприятным сюрпризом для жителей стал лакокрасочный завод «Тиккурила», расположенный на противоположном берегу неширокой реки Охта – прямо под окнами одного из корпусов нового ЖК.

«Опасное химическое предприятие находится всего в 50 метрах от жилых домов, школы, детсада, хотя по закону это расстояние должно составлять минимум 300 метров. Мы даже слышим, как шумит этот завод. Мы не хотим, чтобы тысячи детей ежедневно рисковали своим здоровьем», – пишут в соцсетях новоселы ЖК «ЗимаЛето».

Застройщик Setl City имеет разрешение на строительство, выданное Гостройнадзором. Правда, ведомство заявляет, что оно, вроде как, ни при чем: все документы на разрешение поступают к нему из комитета по градостроительству и архитектуре. «Если застройщик утвердил градостроительный план земельного участка, разработал на основе него проекты и провел экспертизу этой проектной документации, у нас нет оснований отказать в выдаче разрешений на строительство», – пояснила пресс-секретарь Госстройнадзора Анна Фриденталь.

Комитет по градостроительству и архитектуре отрапортовал, что согласно генеральному плану Петербурга, участок, на котором вырос жилой комплекс, расположен в зоне многоэтажной жилой застройки. Здесь также могут появиться объекты инженерной инфраструктуры и общественно-деловая застройка. Для одной из промышленных площадок компании «Тиккурила», согласно данным комитета, установлена санзона 150 метров во всех направлениях.

У Роспотребнадзора – другие данные. По СанПиН, лакокрасочное производство должно иметь санитарную зону 300 метров, так как относится к третьему классу опасности, то есть «оказывает умеренное негативное воздействие на окружающую среду».

Основной состав выбросов: летучие органически соединения, то есть химические вещества, и твердые вещества. На их выброс «Тиккурила» имеет разрешительную документацию. На заводе «Санкт-Петербург.ру» уточнили, что используют такие методы нейтрализации вредных веществ, как пылеулавливающие устройства и каталитические установки, которые очищают выбросы до нормативных показателей. У предприятия нет нагрузки по очищению своих отходов: «Тиккурила» отправляет их на утилизацию специализированным организациям.

Более того, лакокрасочный завод уменьшил количество источников выбросов, ликвидировав один из производственных участков и установив дополнительное оборудование для их очистки. Благодаря этому в 2016 году санитарную зону удалось уменьшить: 150 метров – в северном, северо-восточном, восточном, юго-восточном, южном направлениях, а в юго-западном, западном и северо-западном – всего 40 метров от границы предприятия. Такие расчеты были согласованы на основании экспертного заключения Центра гигиены и эпидемиологии Петербурга.

Значительнее всего санзона уменьшена как раз там, где «вырос» жилой комплекс «ЗимаЛета», основными достоинствами которого застройщик называет местоположение и комфорт в любое время года.

«Сделали санзону на расстоянии 40 метров от детского сада и не хотят это менять! Любая авария, и ядовитое облако с завода накроет тысячи человек за несколько секунд! – переживает житель Николай Кокин. – К тому же, если в воздухе будет превышена концентрация свинца в десять раз, то вы это не сразу ощутите, а лишь через некоторое время вам будет плохо».

Фото: Instagram / @msgracheva, @pro100annaaa

Обеспокоенные жильцы обратились в комиссию по экологической защите населения Петербурга. Те, в свою очередь, адресовали вопросы законности возведения рядом с заводом «Тиккурила» жилого комплекса «строительному» вице-губернатору Игорю Албину. В своем ответе Албин рассказал, от застройщика получены документы, согласно которым строительство ЖК «ЗимаЛето» соответствует санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, а также требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.

Албин заметил, что предприятие, в том числе, должно следить за тем, как оно в ходе своей деятельности загрязняет воздух.

«При соблюдении определенных условий у организации может быть установлена минимальная санитарно-защитная зона. Просто будет более строгий контроль. Если граждане переживают, что до их дома доходит негативный выброс из близлежащего завода, то они могут обратиться в Роспотребнадзор и попросить, чтобы сотрудники службы приехали и сделали замер на границах санитарно-защитной зоны. Если обнаружится превышение концентрации вредных веществ, то это будет основанием для проверки и привлечения к ответственности», – посоветовал сомневающимся жителям жилого комплекса помощник природоохранного прокурора Петербурга Алексей Борискин.

Фото: Instagram / @vlvjl

Неприятный запах – не гарантия того, что в воздухе увеличена предельная концентрация вредных веществ. «Запахи могут быть сильными и доставлять дискомфорт, при этом, когда Роспотребнадзор проводит свой мониторинг, никаких превышений действующих нормативов нет. Эта проблема озвучивается на федеральном уровне. Сейчас в Российской Федерации не нормируются запахи. Такие законы есть в других государствах. Например, в Корее есть закон по запахам и установлены серьезные штрафы за нарушения, – пояснил «Санкт-Петербург.ру» заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Кучаев. – Это находится не совсем в области природоохранного законодательства, потому что воздействие от запаха идет не на окружающую среду, а на человека. В Корее этим занимаются люди с медицинским образованием».

Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» лично побывал на той и на другой стороне реки Охты – рядом с заводом и новым жилым комплексом – и убедился, что запахи распространяются и за пределами урезанной санитарной зоны.

В российском законодательстве запахи вне всяких норм, а контролирующие органы могут измерить лишь концентрации индивидуальных загрязняющих веществ, обладающих запахом. Это приводит к тому, что предприятия могут источать сильное зловоние и не иметь проблем с законом.

Пока концепция создания законопроекта о запахах находится лишь в разработке: проводятся круглые столы, сравнивается опыт других стран. Председатель профильной комиссии по экологической защите населения Петербурга Надежда Тихонова планирует в течение трех лет его создать и согласовать с депутатами ЗакСа и Смольным.

Вид на ЖК «ЗимаЛето» с проходной завода «Тиккурила». Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Симптомы отравления парами краской проявляют себя со временем. Например, профессиональные маляры рискуют приобрести бронхиальную астму. У них на 30% чаще диагностируется рак мочевого пузыря из-за аминов, содержащихся в масляной краске. К первичным признакам отравления парами краски относятся приступы тошноты, рвота, боль в голове, слезотечение, головокружение, потеря сознания, расстройство желудка, бледность, обесцвечивание поверхности кожи, запах ацетона, исходящий изо рта, тяжелое дыхание. Иногда уже после прекращения контакта с красящим веществом в носу ощущается его запах. Если долго не обращать внимания на такое состояние, оно приобретает хроническую форму и может привести к тяжелым последствиям вплоть до инвалидности. Особенно вредно вдыхать пары краски беременным и детям. Это повышает риск развития пороков органов мочеполовой системы, плохо влияет на работу легких.

К любому запаху человек может привыкнуть минут через десять. Насколько он может быть вреден в определенной среде, нужно проводить целое расследование, считает руководитель лаборатории НИИ «Атмосфера» Владимир Цибульский.

«Если запахи есть, а вредные вещества не превышают нормы, то тогда надо обращаться к нам – в НИИ «Атмосфера» – мы занимаемся запахом в целом, – объяснил Владимир Цибульский. – То есть мы проводим работы и даем уже свое заключение, но это удовольствие не из дешевых. Жителям следует с жалобами обратиться, например, в прокуратуру, чтобы уже через ведомство нам были выделены денежные средства для проведения масштабного исследования».

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Новоселы ЖК «ЗимаЛето» требуют вывести финский лакокрасочный химзавод дальше от города. Их мечта может сбыться, но не благодаря чуткому контролю со стороны ответственных ведомств, а по счастливому стечению обстоятельств. В конце марта 2018 года ООО «Тиккурила» арендовало 6,5 га в индустриальном парке Greenstate в Ленинградской области, на южной границе с Петербургом. На участке будут размещены производство, центр исследований и разработок, склады сырья и готовой продукции. Туда переедут два из трех ныне действующих петербургских производств (площадка в Обухово останется). Строительство завода начнется в 2019 году. Запуск запланирован на 2020 год. Сумма инвестиций составит 30-35 млн евро и будет зависеть от окончательного проекта.

Новый жилой комплекс комфорт-класса от инвестиционно-строительной компании Setl City «ЗимаЛето» находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ладожская». Первые новоселы заехали в него в прошлом году, строительство продолжается, сданы в эксплуатацию 1, 2, 3 и 5 корпуса. В третьем квартале этого года планируется доделать 4-ый корпус. В общей сложности в жилом комплексе планируется заселить более четырех тыс. квартир.

Согласно официальному сайту, в четвертом квартале этого года достроят и детский сад на 190 детей, а во второй половине 2019 года появится и школа на 450 учащихся. В этом году планирует высадить на территории ЖК липы и почти 800 кустарников.

Фото: Instagram / @polina_brhnv, @vlvjl

Другие новоселы Setl City, жильцы ЖК «Полюстрово Парк», также обнаружили у себя под окнами опасного соседа – газовое производство «Нордгаз». Владельцы жилья боятся въезжать в свои квартиры, так как переживают, что даже небольшая авария на предприятии может стать причиной большой техногенной катастрофы. Предприятие, связанное с производством технических газов и газосварочного оборудования, там обосновалось задолго до плотного заселения района, а застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство.

Setl City также имеет скандальную славу из-за ЖК «Планетоград» у Пулковской обсерватории. На участке нельзя ничего строить, так как он находится в защитной зоне обсерватории. В январе этого года Городской суд обязал Гостройнадзор Петербурга отозвать разрешение на строительство жилого комплекса.

Но в конце марта комиссия по землепользованию и застройке отклонила предложение установить запрет на строительство в границах трехкилометровой защитной парковой зоны Пулковской обсерватории. Как вариант предлагалось запретить многоэтажную застройку. Председатель КГА Владимир Григорьев пояснил: в соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 11 марта 1945 года «О восстановлении и реконструкции Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР в Пулково», вокруг Пулковской обсерватории установлена трехкилометровая защитная парковая зона, в которой запрещено промышленное и крупное жилищное строительство. Но в действующем законодательстве нет определения, что такое «крупное жилищное строительство». В связи с этим вице-губернатор Петербурга Игорь Албин дал поручение КГА подготовить письменное обращение в адрес Минстроя РФ по уточнению данного вопроса.